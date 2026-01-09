Hellomateo: Branchenexperte unterstützt Ausbau

v.l.: Stephan Schenk, Christian Strauch. Bilder: Hellomateo

Stephan Schenk für Kernmärkte Augenoptik und Hörakustik

Hellomateo, Anbieter KI-gestützter Systeme für digitale Kundenkommunikation, verstärkt seine Aktivitäten in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik. Für den weiteren Ausbau gewinnt das Unternehmen den branchenerfahrenen Stephan Schenk als Head of Industry.

Das Unternehmen mit Sitz in Potsdam ist seit 2024 in der Hörakustik und seit Anfang 2025 in der Augenoptik aktiv. Bereits über 300 Hörakustiker und mehr als 250 Augenoptiker an rund 1.500 Standorten nutzen laut Firmenangaben die Plattform. Das Angebot umfasst automatisierte Kundenbindungszyklen über WhatsApp, E-Mail oder Brief sowie Service- und Abholerinnerungen. Ergänzend dazu ermöglicht die Plattform die Bearbeitung telefonischer und digitaler Anfrage.

Tiefgehende Marktkenntnis und langjährige Branchenerfahrung gefragt

Stephan Schenk bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit, unter anderem aus leitenden Positionen bei Doz, Euronet und Evex. Christian Strauch, Gründer und CEO von Hellomateo, erklärte, man gewinne mit Stephan Schenk „tiefgehende Marktkenntnis und langjährige Branchenerfahrung, die uns dabei helfen wird, unsere Lösungen noch präziser an den Bedarf der Betriebe anzupassen“. Der Anspruch sei, digitale und postalische Kundenkommunikation einfach und wirksam in den Alltag zu integrieren.