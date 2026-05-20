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Hochschule Aalen: Absolventen bei EAOO-Treffen geehrt

VonRedaktion
v.l.: Matic Vogric, Georg Scheuerer und Andrea Rapino von der Hochschule Aalen mit der Fellows-Optometrie-Auszeichnung der EAOO
v.l.: Matic Vogric, Georg Scheuerer und Andrea Rapino freuten sich über die Fellows-Auszeichnung: Foto: Hochschule Aalen

Internationale „Fellowship“-Auszeichnung 

Auf der Jahrestagung der European Academy of Optometry and Optics (EAOO) in Riga wurden neue Fellows ernannt. Unter den Ausgezeichneten befinden sich auch Absolventen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen.

Zu den ernannten Fellows zählen Matic Vogric (Slowenien), Georg Scheuerer (Deutschland) und Andrea Rapino (Italien). Die Auszeichnung wird von der EAOO an Fachkräfte verliehen, die durch nachweisbare Leistungen in klinischer Praxis, Forschung, Lehre oder beruflichem Engagement sowie durch besondere fachliche Exzellenz und Innovation hervorgetreten sind.

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Interessierte können sich schon für das Fellowship 2027 bewerben. Die nächste Ernennung soll im im Rahmen der nächsten EAOO-Tagung in Bern erfolgen, die vom 21. bis 23. Mai 2027 stattfindet. Weitere Informationen gibt es unter: www.eaoo.online/membership/become-a-fellow

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