Hochschule Aalen: Optometrie-Treffen in Benediktbeuern

Fachvorträge, Projektarbeiten und Austausch: Die internationale Alumni- und Fortbildungskonferenz der Aalen Friends of Optometry brachte auch 2026 in Benediktbeuern Studierende, Absolventen, Lehrende und internationale Fachreferenten zusammen. Foto: Aalen Friends of Optometry/Hochschule Aalen: Jirka Schiborr

Internationale Referenten und studentische Projekte im Programm

Benediktbeuern war Ende September erneut Schauplatz einer internationalen Fortbildungs- und Alumni-Veranstaltung der Aalen Friends of Optometry. Vom 25. bis 28. September kamen Studierende, Absolventen sowie Fachleute aus Optometrie und Ophthalmologie zum wissenschaftlichen Austausch und zur Weiterbildung zusammen.

Zu den Referenten gehörten unter anderem Prof. Denise Goodwin und Prof. Lorne Yudcovitch vom Pacific University College of Optometry in den USA. Das Programm umfasste Themen wie okuläre Erkrankungen, Keratokonus, Glaukom, Trockene Augen, OCT-Diagnostik sowie Eye-Tracking-Technologien. Die Veranstaltung erhielt zudem Fortbildungsanerkennungen mit 12 Swissoptom-Punkten und 8 COE-Punkten.

Von klinischen Fällen bis zu Masterarbeiten

Studierende des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen präsentierten während der Tagung klinische Fallberichte, wissenschaftliche Abschlussarbeiten und Projektarbeiten. Die Themen reichten von Hornhauterkrankungen über okuläre Manifestationen systemischer Erkrankungen bis hin zu Screening-Verfahren und Anwendungen Künstlicher Intelligenz in der Augenoptik.

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Auch die Absolventen des Studiengangs stellten die Ergebnisse ihrer Masterarbeiten vor. Darüber hinaus bot die Veranstaltung den neu eingeschriebenen Studierenden einen Einblick in kommende klinische und wissenschaftliche Fragestellungen.

Austausch über das Studium hinaus

Neben dem wissenschaftlichen Programm stand die Vernetzung von Studierenden, Absolventen, Lehrenden und internationalen Gästen im Mittelpunkt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Aalen Friends of Optometry unter Leitung des Masterabsolventen Georg Scheuerer.

Die nächste Ausgabe der Fortbildungs- und Alumni-Veranstaltung ist für den 2. und 3. Oktober 2027 in Benediktbeuern angekündigt.