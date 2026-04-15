Safilo: Coachella-Event begleitet neue Eyewear-Linie

Bild: Safilo

Marc Jacobs-Kollektion im Fokus internationaler Kultur‑ und Modeszene

Im Umfeld des Coachella Valley Music and Arts Festival präsentierte Safilo die Frühjahr/Sommer‑Eyewear‑Kollektion 2026 der Marke Marc Jacobs. Das Festival gilt als kultureller Anziehungspunkt für internationale Künstler und Trendsetter und bot damit ein aufmerksamkeitsstarkes Setting für die Kollektion.

Die Zusammenkunft wurde gemeinsam mit dem brasilianischen Model Adriana Lima organisiert, die als zentrales Gesicht der aktuellen Kampagne auftritt. Unter den Gästen befanden sich ausgewählte Vertreter aus Kultur und Mode, die einen ersten Blick auf neue Sonnen- und Korrektionsfassungen der Kollektion werfen konnten.

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Bilder: Safilo

Mit dem Event im Coachella Valley betont Safilo die internationale Ausrichtung der Marke Marc Jacobs und zeigt zugleich, welchen Stellenwert kulturelle Kooperationen für die Einführung neuer Kollektionen haben.