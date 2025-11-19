Anzeige
CooperVision (Banner)
|

IGA Optic: Premiere für neues Teamforum

VonRedaktion
René Borbonus bei seinem Vortrag zum Thema Klarheit und Sprache auf dem IGA Optic-Teamforum in Köln
René Borbonus rundete mit seinem Vortrag zum Thema Klarheit und Sprache das erste Teamforum mit Nachdruck ab. Fotos: IGA Optic

Stärkere Einbindung der Mitarbeitenden kommt gut an

In der Event-Location Motorworld Köln hat die Augenoptikgemeinschaft IGA Optic am 9. November erstmals das neue Veranstaltungsformat Teamforum durchgeführt. Rund 170 Gäste nutzten die Gelegenheit für Fachinformationen und den Austausch untereinander.

Zwei Drittel der Teilnehmenden waren Mitarbeitende der IGA-Mitgliedsbetriebe, die künftig noch stärker eingebunden werden sollen. Geschäftsführer Carsten Schünemann erklärte auch gleich die Hintergründe dafür. So hatten Mitglieder den Wunsch geäußert, neben Fortbildungsangeboten für Auszubildende auch Mitarbeitende stärker in gemeinsame Veranstaltungen einzubeziehen. Das neue Teamforum ersetzt das bisherige Herbstforum und soll diesen Bedarf nun decken.

Förderpreisträgerin Nina Homann mit Ausbilderin Andrea Gährken sowie Carsten Schünemann
Förderpreisträgerin Nina Homann mit Ausbilderin Andrea Gährken sowie Carsten Schünemann

Workshops im Mittelpunkt und Förderpreis für Nachwuchskraft

Das Programm in Köln umfasste sechs Kurz-Workshops, die in mehreren Sessions wiederholt wurden. Themen waren unter anderem Screening, Kontaktlinsen-Basiswissen, Kommunikation im Kundenkontakt sowie Social-Media-Inhalte für Augenoptiker. Ergänzend informierte Carsten Schünemann über Branchenneuigkeiten. Den Abschluss bildete ein Vortrag von Kommunikationstrainer René Borbonus zum Thema klare Sprache.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)
Plenum zeigt teilnehmende Augenoptiker auf dem IGA Optic-Teamforum in Köln
Zwei Drittel der Teilnehmenden waren Mitarbeitende der IGA Optic-Mitgliedsbetriebe.

Im Rahmen des Teamforums verlieh Schünemann zudem den IGA Optic-Förderpreis an Nina Homann von Augenoptik Hoppe (Werne). Sie erzielte im Kammerbezirk Dortmund die besten Prüfungsergebnisse und erhielt ein Preisgeld sowie ein Tablet.

FOCUS war auch dabei – wir berichten demnächst ausführlich über das 1. IGA Optic-Teamforum.

Ähnliche Beiträge

  • Hall of Frames 2025: Brillenszene trifft sich in Luzern

    Seit rund 15 Jahren findet mit der Hall of Frames (HOF) ein Schweizer Branchentreffen statt, bei dem etablierte Brands auf Newcomer stoßen und ihre neusten Brillenkollektionen präsentieren. Für den 14. September kündigen die Veranstalter die nächste Ausgabe der etablierten Tischmesse an.

  • ZVA: Obermeistertagung im Rahmen der Sicht.Kontakte

    Die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) trafen sich am 7. Oktober im Rahmen der Sicht.Kontakte in Berlin zu ihrer jährlichen Obermeistertagung und außerordentlichen Mit-gliederversammlung. Auf der Tagesordnung standen neben der aktuellen Branchenentwicklung die Themen teleophtalmologische Angebote in Kooperation mit Augenoptik und Optometrie sowie im Betrieb gelebte Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.

  • Silmo Paris: Optical Design Contest 2024

    Silmo Paris kündigt zur Messe im September dieses Jahres die dritte Ausgabe des Optical Design Contest an. Neue Generationen von Design-Studenten erhalten dann wieder die Gelegenheit, ihre Vorstellungen von der Zukunft der augenoptischen Branche einem großen Publikum zu präsentieren.