IGA Optic: Premiere für neues Teamforum

René Borbonus rundete mit seinem Vortrag zum Thema Klarheit und Sprache das erste Teamforum mit Nachdruck ab. Fotos: IGA Optic

Stärkere Einbindung der Mitarbeitenden kommt gut an

In der Event-Location Motorworld Köln hat die Augenoptikgemeinschaft IGA Optic am 9. November erstmals das neue Veranstaltungsformat Teamforum durchgeführt. Rund 170 Gäste nutzten die Gelegenheit für Fachinformationen und den Austausch untereinander.

Zwei Drittel der Teilnehmenden waren Mitarbeitende der IGA-Mitgliedsbetriebe, die künftig noch stärker eingebunden werden sollen. Geschäftsführer Carsten Schünemann erklärte auch gleich die Hintergründe dafür. So hatten Mitglieder den Wunsch geäußert, neben Fortbildungsangeboten für Auszubildende auch Mitarbeitende stärker in gemeinsame Veranstaltungen einzubeziehen. Das neue Teamforum ersetzt das bisherige Herbstforum und soll diesen Bedarf nun decken.

Förderpreisträgerin Nina Homann mit Ausbilderin Andrea Gährken sowie Carsten Schünemann

Workshops im Mittelpunkt und Förderpreis für Nachwuchskraft

Das Programm in Köln umfasste sechs Kurz-Workshops, die in mehreren Sessions wiederholt wurden. Themen waren unter anderem Screening, Kontaktlinsen-Basiswissen, Kommunikation im Kundenkontakt sowie Social-Media-Inhalte für Augenoptiker. Ergänzend informierte Carsten Schünemann über Branchenneuigkeiten. Den Abschluss bildete ein Vortrag von Kommunikationstrainer René Borbonus zum Thema klare Sprache.

Anzeige

Zwei Drittel der Teilnehmenden waren Mitarbeitende der IGA Optic-Mitgliedsbetriebe.

Im Rahmen des Teamforums verlieh Schünemann zudem den IGA Optic-Förderpreis an Nina Homann von Augenoptik Hoppe (Werne). Sie erzielte im Kammerbezirk Dortmund die besten Prüfungsergebnisse und erhielt ein Preisgeld sowie ein Tablet.

FOCUS war auch dabei – wir berichten demnächst ausführlich über das 1. IGA Optic-Teamforum.