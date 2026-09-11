Imago: Materialkombinationen und getönte Gläser zum Herbst

Das Modell Shobu interpretiert die klassische Pilotenform neu. Die Titanfassung kombiniert eine eckige Scheibenform mit Doppelsteg und leicht vergrößerten Proportionen. Bild: Imago Eyewear

Neue Titan- und Panto-Fassungen kommen

Mit mehreren neuen Brillenfassungen erweitert Imago Eyewear sein Angebot für die kommende Saison. Die vorgestellten Neuheiten greifen aktuelle Form- und Farbtrends auf und umfassen sowohl Titanfassungen mit getönten Gläsern als auch Modelle mit kombiniertem Materialeinsatz.

Voodoo aus der Pix-Kollektion ist eine Panto-Fassung aus Edelstahl und Acetat. Bild: Imago Eyewear

Die neuen Fassungen sind in unterschiedlichen Formen erhältlich, darunter ovale, runde und eckige Varianten. Zudem setzt die Kollektion auf verschiedene Farbkonzepte, darunter klassische Töne sowie Modelle mit farblichen Akzenten und Farbverläufen.

Ergänzt wird das Sortiment durch weitere Neuheiten der Marke Pix. Auch hier stehen unterschiedliche Formsprachen und Materialkombinationen im Fokus. Einige Modelle verbinden Edelstahl mit Acetat-Elementen, während andere vollständig aus Acetat gefertigt sind.