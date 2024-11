Rodenstock: Kooperation mit Kinderbrillen-Label Manti Manti

Rodenstock und Manti Manti bieten Kinderfassungen und das Myopie-Management-Brillenglas „MyCon“ nun im Rahmen einer Kooperation an. Bild: Rodenstock

Für Brillenglas zum Myopie-Management

Der Brillenglashersteller Rodenstock und das Kinderbrillen-Label Manti Manti arbeiten künftig zusammen. Dabei sollen die Fassungen der Berliner in Kombination mit dem Myopie-Management-Brillenglas „MyCon“ Kindern zu besserem Sehen verhelfen.

Die Münchner sehen bei den Themen Augengesundheit und Myopie bei Kindern noch Aufklärungsbedarf sowohl bei Augenoptikern als auch Eltern. Die neue Kooperation mit dem zuletzt noch in der VOX-Gründershow „Höhle der Löwen“ aufgetretenem Fassungsanbieter soll das ändern. „Mit Manti Manti haben wir nun ein tolles und aufstrebendes Eyewear-Label an unserer Seite, um mit vereinten Kräften unser gemeinsames Ziel – Kindern bestes Sehen zu ermöglichen – nochmal stärker nach außen zu tragen“, so Michael Okos, Director Key Account Management DACH bei Rodenstock.

„Mit Rodenstock MyCon haben wir nun ein spezielles Myopiebrillenglas im Angebot, das mit seiner hervorragenden Qualität und nachhaltigen Wirkungsweise ideal zu unseren Fassungen passt und alle kurzsichtigen Kinder optimal versorgt“, ergänzt Phillippa Koenig, Mitgründerin von Manti Manti.