SWAV: Freisprechungsfeier in Kirchheimbolanden

Irina Kuhn (2. v.l.) erhält eine Urkunde von Patricia Fuchs, Daniela Schmitt und Peter Kupczyk. Bilder: KD Busch/SWAV

Augenoptikergesellinnen und -gesellen aus ganz Rheinland-Pfalz freigesprochen

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024 fand die achte rheinland-pfälzische Freisprechungsfeier in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden statt. Dabei erhielten die 60 anwesenden Prüflinge ihre Gesellenprüfungszeugnisse und Gesellenbriefe.

Als Moderator der Veranstaltung begrüßte Patrik Sommer die Anwesenden im Saal und übergab das Wort an die Landesinnungsmeisterin der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland, Patricia Fuchs.

In ihren Begrüßungsworten lobte sie die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker für das Geleistete in den anstrengenden Prüfungswochen. Von 98 zur Prüfung angetretenen Auszubildenden im Winter und Sommer haben 81 ihre Prüfung bestanden. Ihnen stehen mit dem erfolgreichen Abschluss zahlreiche Türen offen. In ihrem Rückblick auf die Gesellenprüfung bedankte sich Patricia Fuchs bei den Mitgliedern des Prüfungsausschusses und den Lehrern der Berufsschulen für ihr ehrenamtliches Engagement.

Auszeichnung der Besten

Als Schulbeste des Standortes Bad Dürkheim durfte sich Iryna Kuhn (Abele Optik GmbH, Worms) über den Azublick-Preis der Firma Carl Zeiss AG freuen. Die Schulbesten der Berufsschulen Koblenz und Trier konnten der Veranstaltung leider nicht beiwohnen und werden nachträglich auf dem Postweg geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Iryna Kuhn als Prüfungsbeste in den Handwerkskammerbezirken Rheinhessen und Pfalz und durfte sich über eine Urkunde und einen Geldpreis der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland freuen. Zwei weitere Ehrungen werden auf dem Postweg nachgeholt.

Die Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland und der Südwestdeutsche Augenoptiker- und Optometristen-Verband wünschen allen Gesellinnen und Gesellen einen tollen Start ins Berufsleben und gratulieren noch einmal sehr herzlich zur bestandenen Prüfung.