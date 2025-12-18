Interlook 2026: Auftakt ins neue Augenoptik-Jahr

Die Interlook erwartet am 10. und 11. Januar 2026 in Dortmund als erste Augenoptik-Fachmesse des Jahres ihre Besucher. Foto: Messe Dortmund

Fachmesse in Dortmund bietet Austausch, Trends und Vorträge

Am 10. und 11. Januar 2026 findet in Dortmund mit der Interlook die erste augenoptische Fachmesse des Jahres statt. Der Veranstalter setzt im Rahmenprogramm auf Trendthemen wie Farbe und Screening. Erstmals wird es auch ein offizielles Get-together auf der Messe geben.

Im Vortragsprogramm der Interlook stehen aktuelle Entwicklungen und Chancen für die Augenoptikbranche im Mittelpunkt. In der „Interlook Arena“ werden unter anderem moderne Gerätetechnik beim Screening des Trockenen Auges vorgestellt. Referent ist Fritz Paßmann, Dozent für Augenoptik. Christian Tilleke von der Agentur Pacemaker gibt einen Einblick in die Grundlagen der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Ergänzt wird das Programm durch einen Vortrag von Jochen Hirschfelder (Edv-Optik-Partner GmbH), der erläutert, wie digitale Prozesse für Folgeverkäufe eingesetzt werden können.

Farbtrends und Networking beim Get-together

Das Trendthema Farbe spielt eine zentrale Rolle auf der Interlook 2026. Der Farbexperte und Trendanalyst Niels Holger Wien vom Deutschen Modeinstitut (DMI) ist an beiden Messetagen vor Ort. Das DMI ist erstmals auf der Interlook vertreten. Die Agentur analysiert kulturelle Einflüsse auf Mode, Design und Lifestyle. In seinen Zeitgeist-Impulsen gibt Wien Einblicke in die Trendprognosen für 2027.

Erstmals findet am ersten Messetag ein Get-together statt. Ab 16:45 Uhr sollen Besucher in entspannter Atmosphäre Kontakte knüpfen und den Tag ausklingen lassen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf der Website der Messe verfügbar.