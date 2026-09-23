Invu: Neue Clip-on-Kollektion für Herren

Invu setzt bei den neuen Herrenmodellen auf klassische Designs, die mit magnetischen Sonnenclips kombiniert werden. Bilder: Swiss Eyewear Group

Präsentation auf der Silmo Paris

Mit neuen Korrektionsfassungen und magnetischen Sonnenclips erweitert Invu sein Angebot für Herren. Die Modelle setzen auf klassische Designs und sollen eine flexible Nutzung im Alltag ermöglichen. Vorgestellt wird die Kollektion auf der Silmo Paris. Hinter der Marke steht die Swiss Eyewear Group mit Sitz in Zürich.

Die neuen Fassungen ergänzen das bestehende Sortiment des Unternehmens. Nach Angaben der Swiss Eyewear Group kommen Materialien wie TR90, Acetat und Edelstahl zum Einsatz. Die magnetischen Sonnenclips lassen sich an den Fassungen befestigen und ermöglichen eine Nutzung als Sonnenbrille.

Magnetische Clips für wechselnde Lichtverhältnisse

Die Clips sind mit polarisierten Sonnenschutzgläsern ausgestattet. Laut Hersteller verfügen sie über UV400-Schutz und eignen sich insbesondere für den Einsatz bei wechselnden Lichtverhältnissen sowie im Straßenverkehr.

Die Swiss Eyewear Group hat ihren Hauptsitz in Zürich. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören neben Invu auch Ekkiu.