IOT: 3D-Gleitsichtglas feiert Marktpremiere

IOT bringt seine Light-Form-Technologie in den Markt. Der spanische Augenoptiker und Hörakustiker VisionLab bietet jetzt damit gefertigte Gleitsichtgläser an. Foto: IOT

Spanischer Filialist VisionLab bringt neue Fertigungsmethode zu Endkunden

Die vom spanischen Brillenglas-Technologieanbieter IOT entwickelte Light-Form-Technologie erreicht erstmals den Endkundenmarkt. Gemeinsam mit der Augenoptikkette VisionLab bringt das Unternehmen die ersten mit dem Verfahren gefertigten Gleitsichtgläser in Spanien auf den Markt.

Bei der Light-Form-Technologie handelt es sich um ein lichtbasiertes 3D-Fertigungsverfahren, das ein komplettes Gleitsichtglas in einem einzigen Produktionsschritt herstellen kann. Damit unterscheidet sich die Technologie von herkömmlichen Verfahren, bei denen Brillengläser geschliffen und poliert werden. FOCUS berichtete ausführlich in Ausgabe 03/2026.

Vom Forschungsvorhaben in die Praxis

Das Unternehmen spricht von einem mehrjährigen Entwicklungsprozess. Die Technologie basiert auf einem Verfahren, bei dem das Brillenglas durch eine kontrollierte lichtgesteuerte Polymerisation entsteht.

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Im Vergleich zu konventionellen Verfahren soll der Energieverbrauch um 90% und das Abfallaufkommen um 76% sinken. Zudem wird bei der Herstellung kein Wasser benötigt.

Erste Markteinführung in Spanien

Mit VisionLab startet nun die erste kommerzielle Anwendung der Technologie. Für IOT markiert dies den Übergang von der Entwicklung in den praktischen Einsatz im Augenoptikmarkt.

Darüber hinaus sieht das Unternehmen mögliche Anwendungsfelder bei künftigen optischen Systemen, etwa im Bereich intelligenter Brillen und Augmented-Reality-Anwendungen. IOT entwickelt seit 2005 Brillenglastechnologien und ging aus der Universität Complutense Madrid hervor.