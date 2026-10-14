KGS: Diese Brillentrends prägen das Jahr 2027

Das KGS stellt die Brillentrends 2027 vor, wonach geometrische Formen, Retro-Modelle und Sporteinflüsse die neue Saison prägen werden. Symbolbild: Envato/Africaimages

Von Retro-Formen bis zu sportlichen Einflüssen

Klare Kanten, Neuinterpretationen bekannter Klassiker und auffällige Materialkombinationen gehören laut Kuratorium Gutes Sehen (KGS) zu den prägenden Entwicklungen bei Brillenfassungen im Jahr 2027. Daneben gewinnen sportlich inspirierte Designs und getönte Gläser an Bedeutung. Die vorgestellten Trends reichen von markanten geometrischen Formen bis zu überarbeiteten Retro-Modellen.

Geometrische Fassungen mit geraden Linien, besonderen Winkeln sowie hohen oder doppelten Stegen treten demnach stärker in den Vordergrund. Facettierte und unterschiedlich ausgearbeitete Rahmen verleihen vor allem Acetatmodellen eine plastische Wirkung.

Retro-Modelle bleiben laut KGS ebenfalls gefragt. Neben klassischen Pilotenbrillen erscheinen kantigere Navigator-Varianten. Auch Formen im Stil der 1990er-Jahre, etwa ovale, runde oder weich-rechteckige Fassungen, gehören weiterhin zum aktuellen Angebot.

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Wenn Materialien und Oberflächen kontrastieren

Bei den Werkstoffen setzen Hersteller verstärkt auf Kombinationen unterschiedlicher Materialien. Acetat wird beispielsweise mit Stahl kombiniert, Titan mit Carbon. Ergänzt werden die Fassungen durch glänzende, gebürstete oder satinierte Oberflächen.

Ebenfalls sichtbar bleibt der Einfluss des Sportbereichs. Große, gebogene Gläser und dynamische Linien orientieren sich an Rad- oder Skibrillen und finden verstärkt Einzug in alltagstaugliche Kollektionen.