Kind: Dänen übernehmen deutsches Familienunternehmen

Die Übernahme von Kind durch die Demant-Gruppe wird, nach Abschluss der behördlichen Zustimmungen, für die zweite Hälfte des Jahres erwartet. Symbolbild: YuriArcursPeopleimages

Börsennotierte Demant-Gruppe wird neuer Eigentümer

Der aus Dänemark stammende Hörgeräte- und Technologiekonzern Demant und Kind haben eine Vereinbarung zur Übernahme der in den Bereichen Hörakustik und Augenoptik international tätigen Kind-Gruppe durch das in Kopenhagen ansässige Unternehmen Demant unterzeichnet.

Das im Jahr 1952 gegründete Unternehmen Kind betreibt heute 642 Fachgeschäfte im In- und Ausland und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende. Beide Unternehmen, Demant und Kind, verbindet bereits eine über 20-jährige Partnerschaft, die nun mit der Integration des deutschen Familienunternehmens in die börsennotierte Demant-Gruppe fortgeführt werden soll.

Der Vollzug der Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet. Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wird ein Filialnetz an Hörakustik-Fachgeschäften mit künftig über 900 Standorten unter dem Dach von Demant entstehen.

„Führungsposition im deutschen Hörakustik-Markt“

Kind-CEO und Eigentümer Dr. Alexander Kind kommentierte den Schritt so: „Als Familienunternehmen war es für uns stets oberste Pflicht, den langfristigen Erfolg und die Stabilität des Unternehmens zu sichern. Mit Demant haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Lebenswerk weiterzuführen. Durch die Kombination beider Filialnetze wird eine Führungsposition im deutschen Hörakustik-Markt gesichert. [….] Unser Unternehmen ist damit stärker, zukunftsfähiger und in den bestmöglichen Händen. Als Familie wissen wir, dass die Werte, auf denen unser Unternehmen aufgebaut wurde, auch in Zukunft weiterleben werden.“

„Mit großer Freude geben wir die heutige Vereinbarung zwischen Demant und Kind bekannt. Unsere gemeinsamen Werte Vertrauen, Teamarbeit und Innovation passen perfekt zusammen, und die Kombination aus der starken, erfolgreichen Marke Kind mit Demants hochmoderner Technologie sowie unserer globalen Reichweite und Erfahrung in der Bereitstellung von Hörsystemen ist eine einzigartige strategische Ergänzung“, erklärt CEO und Präsident Søren Nielsen, Demant.

In Bezug auf mögliche Auswirkungen, die die Übernahme auf den Bereich Augenoptik von Kind haben könnte, wurden auch auf Nachfrage keine Details bekanntgegeben.