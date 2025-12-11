Kuratorium Gutes Sehen: Neue Räume in Berlin-Mitte bezogen
Geschäftsstelle an neuer Adresse zu finden
In den vergangenen Wochen wurden Materialien gesichtet und sortiert, nun ist es vollbracht: Die Geschäftsstelle des Kuratorium Gutes Sehen ist seit dem 24. November unter einer neuen Adresse in Berlin-Mitte erreichbar.
Der Umzug bedeutet für das KGS mehr als einen bloßen Standortwechsel, denn beim Blick ins Archiv rückte die 75-jährige Vereinsgeschichte in den Fokus – von frühen Aufklärungskampagnen bis zu Initiativen, die Generationen begleitet haben. Ein Teil soll bewahrt, anderes neu interpretiert und weiterentwickelt werden. „Nach 15 Jahren am Werderschen Markt beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir führen Bewährtes fort, schaffen Raum für Innovation und möchten neue Impulse für gutes Sehen setzen“, sagt Kerstin Kruschinski, stellv. Geschäftsführerin des KGS.
Die neue Anschrift lautet:
Post- und Rechnungsanschrift: Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin
Besucheradresse: Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin