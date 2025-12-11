Kuratorium Gutes Sehen: Neue Räume in Berlin-Mitte bezogen

Mit dem neuen Standort will das Kuratorium Gutes Sehen Bewährtes fortführen und Raum für neue Impulse im Bereich gutes Sehen schaffen. Bild: KGS

Geschäftsstelle an neuer Adresse zu finden

In den vergangenen Wochen wurden Materialien gesichtet und sortiert, nun ist es vollbracht: Die Geschäftsstelle des Kuratorium Gutes Sehen ist seit dem 24. November unter einer neuen Adresse in Berlin-Mitte erreichbar.

Der Umzug bedeutet für das KGS mehr als einen bloßen Standortwechsel, denn beim Blick ins Archiv rückte die 75-jährige Vereinsgeschichte in den Fokus – von frühen Aufklärungskampagnen bis zu Initiativen, die Generationen begleitet haben. Ein Teil soll bewahrt, anderes neu interpretiert und weiterentwickelt werden. „Nach 15 Jahren am Werderschen Markt beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir führen Bewährtes fort, schaffen Raum für Innovation und möchten neue Impulse für gutes Sehen setzen“, sagt Kerstin Kruschinski, stellv. Geschäftsführerin des KGS.

Die neue Anschrift lautet:

Post- und Rechnungsanschrift: Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Besucheradresse: Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin