Menicon: Ausbau des Vertriebsteams

v.l. oben: Roberto Giarrizzo, Kerstin Meckel, Manfred Margreiter. v.l. unten: Christina Fial, Martin Hübner, Nicole Schellmoser. Alle Bilder: Menicon

In Österreich und in der Schweiz

Menicon möchte seinen Kunden ein verlässlicher Partner rund um die Kontaktlinse sein. Hierfür baut das Unternehmen sein Vertriebsteam weiter aus. Gleich zwei Neuzugänge verstärken ab sofort das Team in Österreich und der Schweiz.

Roberto Giarrizzo steht den Kunden in beiden Ländern ab sofort als Country Manager Österreich/Schweiz mit Rat und Tat zur Seite. Menicon gewinnt mit dem Schweizer einen Branchenprofi mit langjähriger Erfahrung.

Martin Hübner, Gebietsleiter, ist ebenfalls neu im Team des Kontaktlinsenanbieters. Der gelernte Augenoptiker bringt viel Branchenerfahrung mit und wird ab sofort die Kunden in Ostösterreich betreuen. Ing. Mst. Manfred Margreiter, Gebietsleiter, steht bereits seit 2018 den Kunden in Westösterreich als Ansprechpartner zur Verfügung. Nicole Schellmoser, Dipl. Augenoptikerin, betreut seit Sommer 2022 die Kunden in der Ostschweiz.

Auch das DACH Professional Service-Team wächst

Kerstin Meckel, Dipl. Ing. (FH) Augenoptik, bereichert seit April das DACH Professional Service Team von Menicon. Auch sie ist seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen in der Augenoptik tätig und verfügt über viel Erfahrung im Bereich Trainings und Weiterbildung. Christina Fial, Dipl. Ing. Augenoptik, hat als erfahrene Kontaktlinsenspezialistin Menicon bereits in vielen Projekten unterstützt. In Zukunft wird sie sich vorrangig auf Trainings für den österreichischen Markt fokussieren.

Quelle: Menicon