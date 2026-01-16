Lenz: Hohe Akzeptanz für neue Presbyopie-Augentropfen

Lenz Therapeutics erzielt erste vielversprechende Umsätze mit den neuen Presbyopie-Augentropfen „Vizz“. Symbolbild: Africaimages/Envato

Pharmaunternehmen meldet erste Umsätze nach Produkteinführung

Lenz Therapeutics hat vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Vermarktung von Vizz, einer aceclidinbasierten Augentropfenlösung zur Behandlung altersbedingter Presbyopie, die im August 2025 von der FDA zugelassen wurde, erfolgreich angelaufen ist.

Die ersten kommerziellen Verkäufe des Produkts erfolgten im Oktober 2025. Für das vierte Quartal meldet Lenz Therapeutics einen Nettoumsatz von rund 1,6 Mio. €. Nach Unternehmensangaben wurden bis Jahresende mehr als 20.000 Rezepte eingelöst. Über 6.500 Augenoptiker und Augenärzte verschrieben das Präparat, mehr als die Hälfte davon mehrfach. Die breite Verfügbarkeit wurde Mitte November erreicht.

Unternehmen plant weitere Marktoffensiven

CEO Eef Schimmelpennink erklärte, die Einführung sei erfolgreich verlaufen und habe eine Basis für Vertrauen und Verschreibungsbereitschaft geschaffen. Er verwies auf die hohe Zahl an Fachleuten, die das Produkt bereits mehrfach verordnet hätten. Für das erste Quartal 2026 kündigte er eine Direktkampagne an.

Darüber hinaus gab Lenz Therapeutics eine exklusive Vermarktungsvereinbarung mit Lunatus für den Nahen Osten bekannt. Das Abkommen umfasst Vorauszahlungen, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen. Es ist die vierte internationale Partnerschaft für Vizz außerhalb der USA.