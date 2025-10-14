Oculus: Engagement beim 23. Down-Sportlerfestival in Wetzlar

23. Down-Sportlerfestival in Wetzlar. Fotos: Oculus

Screenings für Sportler mit Down-Syndrom

23. Deutschen Down-Sportlerfestival in Wetzlar unterstützte die Firma Oculus erneut die Veranstaltung und führte die „Seh-Olympiade“ durch. Ein fünfköpfiges Team überprüfte die Sehleistung der Teilnehmer und führte ein Screening des vorderen Augenabschnitts durch.

22 Auffälligkeiten bei Screening entdeckt

Unterstützt wurde das Team von Christian Kochniss, Inhaber des Augenoptikers am Dom in Wetzlar. Insgesamt nahmen 50 Sportler mit Down-Syndrom im Alter von sechs bis 37 Jahren teil. Bei 22 Personen wurden Auffälligkeiten festgestellt, die eine engmaschige Kontrolle erfordern.

Ziel der Aktion ist es, auf die Bedeutung regelmäßiger Augenuntersuchungen bei Menschen mit Down-Syndrom aufmerksam zu machen. Oculus plant, das Festival auch im kommenden Jahr zu begleiten.