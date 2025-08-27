|

LIMV: Durchblick behalten – auch in stürmischen Zeiten

VonRedaktion
Rückansicht des Publikums auf einer Tagung
Bild: thananit_s/envato

Fortbildungstagung am 8. und 9. November

Die Augenoptikbranche im Nordosten Deutschlands rüstet sich für den Herbst: Am 8. und 9. November 2025 lädt die Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen Mecklenburg-Vorpommern (LIMV) zur großen Fortbildungstagung im Schloss Hotel Fleesensee.

Das diesjährige Motto „Durchblick behalten auch in stürmischen Zeiten“ ziert nicht nur das Cover des Programmhefts, sondern steht sinnbildlich für den Anspruch der Tagung: Orientierung, Know-how und Austausch in einem sich wandelnden Berufsfeld bieten.

Organisiert von der Landesinnung Mecklenburg-Vorpommern und unterstützt von den Innungen Berlin und Brandenburg, bietet die Veranstaltung ein hochkarätiges Programm aus Fachvorträgen, Diskussionen und einer stetig wachsenden Industrieausstellung.

Vortragsprogramm und Diskussionsrunde mit Tiefgang

Das diesjährige Vortragsprogramm ist vielfältig und mit praktischem Nutzen für die Teilnehmenden. Es geht um Nachversorgung mit Brille nach Katarakt-OP mit multifokalen IOL, Omega-3-Versorgung des Auges, Kinderoptometrie vom Kleinstkind bis zum Schulalter und Unternehmensnachfolge planen und gestalten. Alle Themen werden von ausgewiesenen Experten präsentiert.

Außerdem steht Landesinnungsobermeister Wolfgang Wander bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort, wenn gefragt wird: „Myopieprävention – Geldmacherei oder sinnhaftes Vorsorgeangebot?“ Ein offenes Gespräch über Chancen, Kritik und echte Best-Practice aus der Versorgung von Kindern versprechen die Organisatoren.

Das vollständige Programm mit allen Referenten und Informationen zur Anmeldung findet sich in Kürze auf augenoptiker-mv.de. Die Teilnahme an der Fortbildungstagung wird mit COE-Punkten bewertet. Teilnehmen können Innungsmitglieder sowie Nicht-Innungsmitglieder.

