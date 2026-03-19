Lindberg: Design-Award zum runden Jubiläum

Bild: Lindberg

Auszeichnung und Rückblick auf 40 Jahre Unternehmensgeschichte

Die dänische Brillenmarke Lindberg startet mit zwei Ereignissen ins neue Jahr, die sowohl die Gestaltungskompetenz als auch die Entwicklung des Unternehmens hervorheben. Die Firma erhielt ihren 113. Designpreis von den iF Design Awards in der Kategorie Produktdesign für die Kollektion Blok Titanium. Zudem blickt Lindberg auf vier Jahrzehnte Firmengeschichte zurück.

Die Jury des iF Design Awards würdigte die gestalterische Klarheit sowie die technische Umsetzung der ausgezeichneten Kollektion. Das in Deutschland gegründete Gütesiegel zählt weltweit zu den bekannten Auszeichnungen für Produktgestaltung und bewertet jährlich zahlreiche Einreichungen internationaler Hersteller.

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Ausgezeichnet wurde das zylindrische Scharnier der Serie, das ohne Schrauben auskommt und in verschiedenen Titanvarianten angeboten wird. Die Konstruktion soll zeigen, wie handwerkliche Fertigung und technische Entwicklung in diesem Segment zusammenwirken.

Zusätzlich hat Lindberg einen Bildband zum 40-jährigen Bestehen veröffentlicht, der einen Überblick über die gestalterische Entwicklung des Unternehmens und Beiträge verschiedener Designexperten bieten soll.