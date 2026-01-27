Anzeige
Marchon: Adrien Brody ist Lacoste-Botschafter

VonRedaktion
Schauspieler Adrien Brody trägt eine Lacoste-Brille als neuer Markenbotschafter
Adrien Brody ist der „neue alte“ Lacoste-Markenbotschafter. Foto: Marchon Eyewear

Zusammenarbeit knüpft an frühere Kooperation und kreative Nähe an

Lacoste arbeitet erneut mit Schauspieler Adrien Brody zusammen. Der zweifache Oscar-Preisträger wird globaler Botschafter der Eyewear-Linie aus dem Hause Marchon und knüpft damit an eine frühere Kooperation von 2012 an. 

Brody war bereits damals in einer Kampagne zu sehen und trat seither mehrfach bei Modenschauen der Marke auf. Das Unternehmen betonte, Brodys künstlerische Haltung und sein Werdegang in Film, Kunst und Musik passten ideal zur Markenwelt von Lacoste. Die jüngste Zusammenarbeit basiere auf einer langjährigen Beziehung und gemeinsamen kreativen Interessen.

