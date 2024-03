Mark’ennovy: Neue Produktionsstätte in Getafe eröffnet

Die neue Produktionsstätte in Getafe (nahe Madrid) wurde Mitte Februar eingeweiht. Bilder: Mark’ennovy

Zur Steigerung der Kapazitäten

Der spanische Kontaktlinsenhersteller Mark’ennovy hat in Getafe ein neues Produktionszentrum eingeweiht, das die Produktionskapazität im Vergleich zu dem vorherigen Standort in Majadahonda um das Fünffache erhöhen soll.

Das neue Produktionszentrum im Südwesten von Madrid löst das frühere Werk in Majadahonda bei Madrid ab und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. Der Komplex zeichnet sich durch seine hochmodernen Anlagen und sein Design aus: Der Bodenbelag wurde so konzipiert, dass Vibrationen keinen Einfluss auf den Betrieb haben und die Präzision des Diamantschneidens sowie die Reproduzierbarkeit der Kontaktlinsen gewährleistet sind.

Anzeige

Bild: Mark’ennovy

Bild: Mark’ennovy

Mit der neuen Produktion in Getafe könne die Anzahl der täglich bei Mark’ennovy produzierten Linsen laut Unternehmensangaben verfünffacht werden, was einen bisher unerreichten Marktanteil ermöglichen werde. Das neue Werk soll gleichzeitig zum Aushängeschild der Gruppe in der EMEA-Region werden.