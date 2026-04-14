Menicon: 75 Jahre

Bilder: Menicon

Vom Forschergeist zur globalen ­Vision-Care-Strategie Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 04/2026

Als der junge Kyoichi Tanaka Anfang der 1950er-Jahre beschloss, eine eigene Kontaktlinse zu entwickeln, war er in diesem Bereich ein absoluter Pionier. Mit handwerklichem Geschick, wissenschaftlicher Neugier und viel Geduld entstand nach mehreren Jahren die erste funktionsfähige Hornhautkontaktlinse des Landes. 75 Jahre später hat sich aus dem einstigen Pionierprojekt ein international tätiges Unternehmen und bedeutender Akteur der Branche entwickelt – und steht nun erneut an einem wichtigen Wendepunkt seiner Entwicklung.

Unternehmensgeschichten beginnen selten mit einer so klaren Vision wie im Fall von Menicon. Der damals 19-jährige Kyoichi Tanaka arbeitete in einem Augenoptikbetrieb, als er erstmals von Kontaktlinsen hörte – und 1951 kurzerhand beschloss, selbst eine zu entwickeln. Die ersten Prototypen testete er an seinen eigenen Augen. 1957 gelang schließlich der Durchbruch: eine funktionierende Kontaktlinse.

Dieser Forschergeist prägt die Unternehmensphilosophie bis heute. Tanakas Leitsatz „Don’t imitate others“ steht für den Anspruch, technologische Entwicklungen selbst voranzutreiben. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte Menicon eigene Materialien, Polymerisationsverfahren und Fertigungstechnologien. Bereits früh brachte das Unternehmen Japans erste sauerstoffdurchlässige formstabile Kontaktlinse auf den Markt – ein Meilenstein, der den Ruf als Innovationsanbieter festigte.

Kontinuität durch Veränderung

1995 gründete Menicon ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Seit jeher werden bei Menicon alle Prozesse intern durchgeführt. Das geht von Materialentwicklung über Produktdesigns und Herstellung bis hin zu Distribution und Verkauf. Interessanterweise begann das Unternehmen sein Wissen auch auf andere Gebiete anzuwenden: Umwelt-Biotechnologie, Life Science und Veterinär-Ophthalmologie.

Mit dem Generationswechsel im Jahr 2000, als Dr. Hidenari Tanaka – Sohn des Firmengründers – die Unternehmensführung übernahm, begann eine Phase strategischer Neuausrichtung. Während globale Anbieter den Markt mit Tageskontaktlinsen dominierten, setzte Menicon bewusst auf differenzierende Modelle. Dazu gehörte unter anderem der Aboservice „MELS Plan“, der sich allein im japanischen Markt zu einer tragenden Säule mit mehr als 1,3 Millionen Plan-Mitgliedern entwickelte.

Führungswechsel als Signal für die nächste Phase

Im Jahr 2025 fand bei Menicon ein bedeutender neuer personeller Übergang statt: Dr. Hidenari Tanaka, der über viele Jahre die prägende Figur an der Unternehmensspitze war, hat sich aus der operativen Führung zurückgezogen und übernimmt seither eine Rolle als Ehrenvorsitzender. Seit April 2025 wurde Koji Kawaura zum Präsidenten und CEO ernannt. Der Führungswechsel steht symbolisch für den Übergang in eine neue Entwicklungsphase: Während Tanaka das Unternehmen durch Internationalisierung, Börsengang und Portfolioausbau führte, liegt der Fokus unter Kawaura stärker auf globaler Skalierung, organisatorischer Vernetzung und der Weiterentwicklung zur umfassenden Vision-Care-Organisation. Damit verbindet Menicon seine technologisch geprägte Tradition mit einer zunehmend international ausgerichteten Managementstruktur – ein Schritt, der den Anspruch unterstreicht, künftig stärker zu den weltweit prägenden Anbietern im Kontaktlinsenmarkt zu zählen.

Globalisierung als nächste Entwicklungsstufe

75 Jahre nach den ersten Experimenten des Firmengründers rückt nun eine neue strategische Phase in den Fokus. Mit der Inbetriebnahme einer groß dimensionierten Produktionsanlage für Tageskontaktlinsen in Malaysia baut Menicon seine internationalen Fertigungskapazitäten deutlich aus. Die Fertigungsstätte gehört zu den größten Anlagen für Einmalkontaktlinsen weltweit und soll die steigende Nachfrage nach Austauschsystemen bedienen.

Automatisierte Produktionsprozesse, eine hohe Integration logistischer Abläufe und digitale Steuerungssysteme stehen dabei für einen Wandel in der industriellen Organisation. Gleichzeitig verfolgt Menicon das Ziel, seine technologische DNA, die von Präzision, Materialkompetenz und Qualitätsbewusstsein geprägt ist, auf globale Märkte zu übertragen.

Während das Unternehmen im Heimatmarkt Japan eine starke Position erreicht hat, sieht die Unternehmensführung weiteres internationales Wachstum als zentralen Treiber der kommenden Jahre. Neue Managementstrukturen und intensivere Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg sollen dazu beitragen, Innovationen schneller zu skalieren und kulturelle Unterschiede zu überbrücken.

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Menicon agiert inzwischen in mehr als 80 Ländern und umfasst 16 Geschäftsstellen in Japan und 13 in Übersee. Die Herstellung erfolgt in insgesamt elf Produktionsstätten. Das Unternehmen erwirtschaftet rund 770 Mio. Dollar (2019/63. Fiskaljahr) und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter weltweit.

Verantwortung für Augengesundheit

Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung von Myopie hat Menicon mit dem Bloom Myopia Control Management System auch ein Full-Service- Konzept zum Myopie-Management entwickelt. Das Unternehmen entwickelt also eigene Versorgungskonzepte, die Sehkorrektur mit präventiven Ansätzen verbindet. Dazu gehören spezielle Linsendesigns ebenso wie Informations- und Monitoringlösungen, die Augenoptiker in der Betreuung junger Patienten bzw. Kunden unterstützen sollen. So möchte man eine kontinuierliche Begleitung vom Kindesalter bis zum presbyopen Sehen sicherstellen.

Partnerschaft als Erfolgsmodell

Trotz der zunehmend industriellen Fertigung und eines wachsenden Angebots an Tauschlinsen bleibt die Zusammenarbeit mit Augenoptikern ein zentrales Element der Unternehmensstrategie. Wachstum wird bewusst als gemeinsamer Prozess verstanden. Langfristige Kooperation, intensive Schulungskonzepte und praxisnahe Unterstützung sollen dazu beitragen, Versorgungskompetenz der Anpasser und wirtschaftlichen Erfolg gleichermaßen zu stärken.

Auch organisatorisch setzt Menicon verstärkt auf internationale Vernetzung. Insbesondere einfache digitale Kommunikationsstrukturen ermöglichen es den jeweiligen Teams in Europa, Asien und in anderen Regionen, enger zusammenzuarbeiten und ihr Wissen untereinander schneller auszutauschen. Doch gleichzeitig bleibt die japanische Unternehmenskultur mit ihrem Fokus auf kontinuierliche Verbesserung – dem bekannten Kaizen-Prinzip – ein prägender Bestandteil.

DACH-Region

Auch in der DACH-Region hat sich Menicon innerhalb weniger Jahre vom Nischenanbieter für formstabile und Speziallinsen zu einem modernen, innovativen Komplettanbieter mit umfassenden Dienstleistungen entwickelt und dabei deutlich an Bedeutung gewonnen. So hat sich in der Firmenstruktur einiges verändert: Heute gibt es zwei Unternehmen, die für Menicon DACH zuständig sind, mit jeweils einem Geschäftsführer. Bastian Riebold verantwortet die Menicon GmbH (die DACH-Vertriebsgesellschaft), während Nikolaos Balauras für die Menicon Supply Chain GmbH (das internationale Logistikzentrum) die Verantwortung übernommen hat. Der frühere dritte Geschäftsführer Michael Bachmann ist mittlerweile im Ruhestand.

Auch örtlich gab es Veränderungen. Mitten im Auftakt der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat Menicon ein neues europäisches Logistikzentrum in Offenbach eröffnet – und damit die verfügbare Lagerfläche um 50% erweitert. Um der ständig wachsenden Nachfrage nach Austausch-Kontaktlinsen nachkommen zu können, wurde 2022 eine zusätzliche Halle angebaut. Da das Distributionszentrum auch über umfangreiche Büroflächen verfügt, ist der Vertrieb für die DACH-Region ebenfalls von Frankfurt nach Offenbach umgezogen.

Menicon auf einen Blick Gründung: 1951 durch Kyoichi Tanaka in Japan

Aktivitäten in mehr als 80 Ländern

Vertikal integrierte Entwicklung von Materialien, ­Designs und Pflegeprodukten

Neue Großproduktion für Tageskontaktlinsen in Malaysia (seit 2026)

Strategischer Wachstum: Austauschlinsen, Myopie-­Management, nachhaltige Verpackungssysteme

Fokus auf langfristige Partnerschaften mit Augenoptikern

Blick nach vorn

Das 75-jährige Jubiläum markiert für Menicon einen Übergang in die Zukunft: Ein erweitertes Portfolio, neue Produktionskapazitäten und wachsender internationaler Einfluss bilden die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase.

Aus dem spezialisierten Kontaktlinsenhersteller entwickelte sich zunehmend ein global agierender Vision-Care-Anbieter, der technologische Innovation mit gesellschaftlichem Anspruch verbindet.

Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis: Was einst als persönlicher Forschungsdrang begann, wird heute als Beitrag zu besserer Augengesundheit weltweit verstanden.