Anzeige
MIDO (Banner)
|

Menicon: Änderungen im Vertrieb von Rose K in der DACH-Region

VonRedaktion
Der Kontaktlinsenhersteller Menicon übernimmt den Rose‑K‑Vertrieb in der DACH‑Region und arbeitet dafür mit der Lensmed Group zusammen. Bild: Menicon

Kooperation mit Lensmed Group unterstützt Anpasser bei Versorgung und Beratung

Menicon hat zum 1. Januar 2026 die Herstellung und den Vertrieb der Rose‑K‑Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Zuvor hielt die Galifa Contactlinsen AG seit 2005 die Lizenz für Herstellung und Vertrieb der entsprechenden Linsendesigns in der DACH‑Region.

Die Umstellung erfolgt nach Angaben des Unternehmens im Rahmen der strategischen Ausrichtung und soll die Versorgung der bestehenden und neuen Rose‑K‑Kontaktlinsenträger sichern. Zusätzlich erklärte Menicon, man lege Wert darauf, Kontaktlinsenspezialisten weiterhin die gewohnte Qualität sowie zuverlässige Unterstützung zu bieten. Vorrangiges Ziel sei die kontinuierliche Betreuung der Anwender.

Anzeige
Retinalyze (Banner)

Zur Umsetzung der veränderten Vertriebsstruktur kooperiert Menicon mit der Lensmed Group. Das Unternehmen mit Sitz in Wien wurde von Joachim Penn und Christian Zsidek gegründet. Es unterstützt Ordinationen, Augenarztpraxen und augenoptische Fachgeschäfte in der Arbeit mit Kontaktlinsen.

Strukturelle Zusammenarbeit und fachliche Unterstützung

Alle Mitglieder des Lensmed‑Teams verfügen über langjährige Berufserfahrung in der Kontaktlinsenanpassung. Laut Menicon bringe das Team umfassendes Wissen insbesondere im Bereich der Rose‑K‑Linsendesigns ein. Gemeinsam mit den Rose‑K‑Spezialisten von Menicon soll ein Expertenteam entstehen, das Kontaktlinsenanpasser in allen Fachfragen unterstützt.

Ähnliche Beiträge

  • Zeiss-Gruppe: Erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr

    Die Zeiss-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen ein deutliches Wachstum. Der Geschäftsbereich Vision Care generierte die Umsätze besonders mit Markenbrillengläsern, Innovationen und digitalen Angeboten.

  • Marcolin: Brillenkonzern erhält Gleichstellungs-Zertifikat

    Marcolin hat eine Gleichstellungs-Zertifizierung erhalten, die gemäß der EG-Verordnung 765/2008 vergeben wird. Zu der Anerkennung nach einem mehrjährigen Weg im Unternehmen trug auch bei, dass beim Brillenkonzern überproportional viele Frauen Führungspositionen bekleiden.

  • Mister Spex: Verschlankung des Vorstands

    Mister Spex nimmt im Rahmen seines Effizienzprogramms und zur Verschlankung der Unternehmensstruktur Veränderungen im Vorstandsteam vor: CHRO Maren Kroll wird das Unternehmen im Juni 2023 verlassen, die Position wird nicht neu besetzt.

  • Marcolin: Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024

    In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 verzeichnete Marcolin eine Verbesserung der Margen, wobei die Umsätze zurückgingen. Besonders viel für das kommende Jahr verspricht sich das italienische Unternehmen von verlängerten Markenpartnerschaften und mehreren neuen Lizenzvereinbarungen.

  • Rodenstock: Marcus Desimoni wird neuer CEO

    Das Stühlerücken innerhalb der Rodenstock-Gruppe geht weiter: Nachdem bekannt wurde, dass Christian Bannert bei Optovision neuer Sprecher der Geschäftsführung wird, ergibt sich auch bei Rodenstock selbst ein Management-Wechsel: Marcus Desimoni übernimmt von Anders Hedegaard die Position des CEO.

  • Safilo: Lizenz mit Rag & Bone verlängert

    Safilo und das amerikanische Modelabel Rag & Bone geben die Erneuerung einer mehrjährigen globalen Lizenzvereinbarung für Damen- und Herrensonnenbrillen sowie optische Fassungen bekannt.