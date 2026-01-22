Menicon: Änderungen im Vertrieb von Rose K in der DACH-Region

Der Kontaktlinsenhersteller Menicon übernimmt den Rose‑K‑Vertrieb in der DACH‑Region und arbeitet dafür mit der Lensmed Group zusammen. Bild: Menicon

Kooperation mit Lensmed Group unterstützt Anpasser bei Versorgung und Beratung

Menicon hat zum 1. Januar 2026 die Herstellung und den Vertrieb der Rose‑K‑Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Zuvor hielt die Galifa Contactlinsen AG seit 2005 die Lizenz für Herstellung und Vertrieb der entsprechenden Linsendesigns in der DACH‑Region.

Die Umstellung erfolgt nach Angaben des Unternehmens im Rahmen der strategischen Ausrichtung und soll die Versorgung der bestehenden und neuen Rose‑K‑Kontaktlinsenträger sichern. Zusätzlich erklärte Menicon, man lege Wert darauf, Kontaktlinsenspezialisten weiterhin die gewohnte Qualität sowie zuverlässige Unterstützung zu bieten. Vorrangiges Ziel sei die kontinuierliche Betreuung der Anwender.

Anzeige

Zur Umsetzung der veränderten Vertriebsstruktur kooperiert Menicon mit der Lensmed Group. Das Unternehmen mit Sitz in Wien wurde von Joachim Penn und Christian Zsidek gegründet. Es unterstützt Ordinationen, Augenarztpraxen und augenoptische Fachgeschäfte in der Arbeit mit Kontaktlinsen.

Strukturelle Zusammenarbeit und fachliche Unterstützung

Alle Mitglieder des Lensmed‑Teams verfügen über langjährige Berufserfahrung in der Kontaktlinsenanpassung. Laut Menicon bringe das Team umfassendes Wissen insbesondere im Bereich der Rose‑K‑Linsendesigns ein. Gemeinsam mit den Rose‑K‑Spezialisten von Menicon soll ein Expertenteam entstehen, das Kontaktlinsenanpasser in allen Fachfragen unterstützt.