Mido: Erneute Auszeichnung für KI-Kampagne

„The Eyewear Universe“ überzeugte wieder die Jury. Bild: Mido

Brillenuniversum überzeugt bei italienischem Medienpreis

Zum zweiten Mal in Folge hat Mido mit seiner Kommunikationskampagne „Spheres“ den Mediastars-Preis gewonnen und darf sich erneut zu den besten italienischen Medienkampagnen des Jahres zählen.

Der Mediastars-Preis fand dieses Jahr in 28. Ausgabe statt. Mehr als 580 Projekte wurden nominiert und von einer Jury aus Branchenexperten und Fachleuten bewertet. Die auch durch ihren Claim „The Eyewear Universe“ bekannte Kampagne, die von Max Galli in Zusammenarbeit mit Mixer Group entwickelt wurde, war laut Mido die erste in der Messebranche, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurde.

Die nächste Ausgabe der Mido findet von Samstag, den 8. bis Montag, den 10. Februar 2025 auf der Messe Mailand Rho statt. Die neue Kommunikationskampagne ist bereits in Arbeit.