EAOO 2025: Konferenz Mitte Mai in Slowenien

2025 Jahr trifft sich die EAOO in Ljubljana, Slowenien. Bild: Envato

Innovative Augenheilkunde als Themenschwerpunkt

Mit der EAOO 2025 zum Thema „Innovative Eye Care for Life“ findet vom 16. bis 18. Mai 2025 in Ljubljana, Slowenien, der laut Veranstalter größte Fachkongress für Optometrie und Optik in Europa statt. Zwei Keynote-Speaker wurden nun bekanntgegeben.

Die Veranstaltung wird von der DOOS – Optical Association of Slovenia ausgerichtet; sie ist zugleich der Verbandstag der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik (EAOO). Aktuelle Forschungsergebnisse, technologische Fortschritte und innovative Lösungen rund um die Augengesundheit für Menschen jeden Alters stehen im Mittelpunkt der zweitätigen Konferenz. Als Keynote-Speaker konnten nun zwei renommierte Fachleute gewonnen werden, deren Vorträge zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählen sollen.

Keynote-Speaker aus Deutschland dabei

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Grein von der Technischen Fachhochschule Lübeck, Fachbereich Medizinische Optik, wird in seinem Vortrag mit dem Titel „Modern Refraction Testing: Trends and Innovations“ die mögliche Ablösung traditioneller Refraktionsmethoden diskutieren und innovative Technologien erkunden, die die Optometrie revolutionieren könnten.

Dr. Jennifer S. Simonson, eine renommierte Expertin für pädiatrische Sehhilfen und binokulares Sehen aus Boulder, USA, hält den Vortrag „See to Achieve: Vision is More than Sight“. Sie wird einen multidisziplinären Ansatz für die Untersuchung des binokularen Sehens erörtern und aufzeigen, wie visuelle Wahrnehmung, Verarbeitung und Integration die gesamte Sehleistung und den Sehkomfort beeinflussen.

Anzeige

Zusätzlich zu ihrem Hauptvortrag wird Dr. Simonson einen interaktiven Workshop zu den Grundsätzen des binokularen Sehens leiten, in dem die Teilnehmer sich mit realen Fallstudien beschäftigen und das Gelernte in einer praktischen Umgebung anwenden werden.

Frist zur Einreichung der Abstracts verlängert

Noch bis zum 15. November sind Forscher, Praktiker und Studenten von der EAOO dazu aufgerufen, ihre innovativen Arbeiten einzureichen, um aktiv zur Entwicklung des Fachgebiets beizutragen und Ihre Forschung auf der renommierten Veranstaltung zu präsentieren.

Weitere Informationen über das vollständige Veranstaltungsprogramm und die Richtlinien für die Einreichung von Abstracts finden sich unter www.eaoo2025.com.