Tag des Handwerks 2025: Gesundheit im Mittelpunkt

VonRedaktion
Keyvisual zum Tag des Handwerks 2025 zeigt 4 junge Handwerker
Bild: handwerk.de

„Handwerk tut gut“ als Motto für den Aktionstag am 20. September

Am 20. September 2025 rückt der „Tag des Handwerks“ unter dem Motto „Handwerk tut gut“ das Thema Wohlbefinden in den Fokus. Eine aktuelle Studie der IKK classic und der Deutschen Sporthochschule Köln zeigt: Über 84% der Handwerker schätzen ihre Gesundheit als gut bis sehr gut ein – deutlich mehr als der bundesweite Durchschnitt.

„Diese Zahlen sind ein starkes Signal dafür, dass eine Tätigkeit im Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes guttut. Nicht nur der Gesellschaft, sondern jedem Einzelnen, der einen Handwerksberuf ausübt. Wer am Ende des Tages sieht, was er geschaffen hat, ist zufrieden und fühlt sich wohl. Damit greifen wir zum Tag des Handwerks ein Thema auf, das gerade für die junge Generation immer wichtiger wird. Echtes Wohlbefinden ist die Grundlage für Zuversicht und einen selbstbewussten Blick in die Zukunft“, sagt Jörg Dittrich, Dachdeckermeister und Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).

Talkformat gibt persönliche Einblicke ins Handwerk

Ein zentrales Element der bundesweiten Kampagne rund um den Tag des Handwerks ist ein Talkformat mit Moderatorin Tessniem Kadiri, das persönliche Einblicke in den Alltag von vier Handwerkern bietet – darunter ein Bäckermeister, eine Steinbildhauerin, ein Tischler-Azubi und eine Friseurin. Die Gespräche sind auf YouTube sowie in Kurzform auf Instagram und TikTok abrufbar.

Der Tag des Handwerks findet seit 2011 jährlich am dritten Samstag im September statt und würdigt die Leistungen von über fünf Millionen Beschäftigten in rund einer Million Betrieben.

Der „Tag des Handwerks“ wurde 2011 ins Leben gerufen. Er findet immer am dritten Samstag im September statt – mit vielen regionalen und lokalen Veranstaltungen der Handwerksorganisation. Ziel des Aktionstages ist es, auf die Bedeutung des Handwerks mit seinen rund eine Million Betrieben und mehr als 130 Ausbildungsberufen aufmerksam zu machen. An diesem Tag wird nicht nur die Leistung von rund 5,6 Millionen Menschen im Handwerk gewürdigt, sondern auch jedes Jahr ein neuer Themenschwerpunkt gesetzt.

