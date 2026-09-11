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Mido: Neue Markenidentität für Messe 2027 vorgestellt

VonRedaktion
Schriftzug zum neuen Mido-Logo „Mido Eyewearland Milano“
Mido tritt künftig mit dem Zusatz „Eyewearland Milano“ auf. Die Mailänder Messe will damit ihre Rolle als Plattform für die gesamte augenoptische Wertschöpfungskette unterstreichen. Bild: Mido

Internationale Branchenplattform mit erweitertem Profil

Mit einer erweiterten Markenstrategie bereitet sich die internationale Augenoptik-Fachmesse Mido auf ihre nächste Ausgabe vor. Unter dem neuen Zusatz „Eyewearland Milano“ positioniert sich die Veranstaltung künftig als Treffpunkt für alle Bereiche der augenoptischen Wertschöpfungskette.

Die Veranstalter haben die neue Bezeichnung als Teil ihrer Weiterentwicklung vorgestellt. Sie knüpft an die bereits zuvor gestartete Kommunikationskampagne „Welcome to Eyewearland“ an und soll die Rolle der Messe als Plattform für Industrie, Handel, Design, Forschung und Ausbildung unterstreichen.

Mehr als 1.200 Aussteller erwartet

Die nächste Mido findet vom 6. bis 8. Februar 2027 auf dem Messegelände Fiera Milano Rho statt. Nach Angaben der Veranstalter zieht die Messe jährlich rund 1.200 Aussteller sowie Besucher aus mehr als 160 Ländern an.

Die Messe erstreckt sich über acht Ausstellungsbereiche in sieben Hallen. Dort präsentieren sich Unternehmen aus verschiedenen Segmenten der Branche, darunter Fassungs- und Glashersteller, Maschinenanbieter, Zulieferer, Designer, Start-ups und Handelsunternehmen.

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