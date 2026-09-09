Mirantus: Forum zur Zukunft der Augenversorgung

Das Hauptstadtforum in Berlin, veranstaltet durch Mirantus Health, soll im Oktober Akteure der Augenversorgung zusammenbringen. Los geht es im Bundestag. Bild: Thomas Saupe

Austausch in Berlin über Versorgungskonzepte, Telemedizin und Vernetzung

Wie sich die Augenversorgung in Deutschland angesichts demografischer Veränderungen und neuer technischer Möglichkeiten weiterentwickeln kann, ist Thema des „Hauptstadtforums Augenversorgung von Morgen“ am 8. Oktober in Berlin. Zu der Veranstaltung werden Teilnehmer aus Augenoptik, Augenheilkunde, Politik, Krankenversicherung, Wissenschaft und Industrie erwartet.

Auf dem Programm stehen Diskussionen über neue Versorgungsmodelle, Telemedizin sowie die Zusammenarbeit verschiedener Akteure im Gesundheitswesen. Auch die Frage, wie eine flächendeckende Versorgung künftig sichergestellt werden kann, soll erörtert werden.

Gespräch mit Politik und Fachvertretern

Der Veranstaltungstag beginnt mit einem Besuch im Deutschen Bundestag. Geplant ist ein Austausch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Christos Pantazis zu gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen der Versorgung. Anschließend wird das Forum im Maschinenraum Berlin fortgesetzt. Als Referenten angekündigt sind unter anderem ZVA-Präsident Kai Jaeger, Prof. Antonia Joussen von der Charité sowie Prof. Thomas Ach von der Universitäts-Augenklinik Bonn.

Hinter dem Hauptstadtforum steht Mirantus Health, Anbieter digitaler Konzepte für die Augenvorsorge. „Insbesondere in der stärkeren Vernetzung von Augenoptik und Augenheilkunde stecken große Chancen“, so Dr. med. Claus Gruber, Gründer von Mirantus. Weitere Informationen gibt es unter: hauptstadt-forum.com