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Mister Spex: Ausbildungsstart für 53 Nachwuchskräfte

VonRedaktion
Auszubildende in der Lehrwerkstatt von Mister Spex
53 Auszubildende starteten diesen Sommer bei Mister Spex ins Berufsleben. Die Mehrheit absolviert eine Ausbildung zum Augenoptiker. Foto: Mister Spex

Augenoptik bleibt wichtigster Ausbildungsbereich

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2026 haben 53 junge Menschen ihre Ausbildung bei Mister Spex aufgenommen. Der Großteil, 50 Auszubildende, startet im Bereich Augenoptik. Nach Angaben des Unternehmens haben seit 2016 insgesamt 310 Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei Mister Spex begonnen, davon 273 in der Augenoptik.

Für die praktische Ausbildung unterhält Mister Spex eigene Lehrwerkstätten in Berlin, Münster, Reutlingen, Mannheim und Köln. Dort ergänzen Schulungen die Ausbildung in den Filialen und den Unterricht an den Berufsschulen.

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Wie die Ausbildung organisiert wird

Die angehenden Augenoptiker verbringen pro Ausbildungsjahr rund 14 Wochen in den Lehrwerkstätten. Dort stehen handwerkliche Fertigkeiten und die Vorbereitung auf Prüfungen im Mittelpunkt. Ergänzt wird die Ausbildung durch betriebliche Ausbildungspläne sowie Möglichkeiten zur individuellen Prüfungsvorbereitung. Im Durchschnitt werden laut Mister Spex rund 80% der Absolventen nach erfolgreichem Abschluss übernommen.

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind entscheidend für die Zukunft der Augenoptik. Deshalb investieren wir gezielt in den Nachwuchs und schaffen Rahmenbedingungen, in denen junge Menschen ihr fachliches und handwerkliches Können entwickeln können“, erklärt Heinzpeter Mandl, Executive Vice President Commercial bei Mister Spex.

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