Mister Spex: Christopher Douglas wird Chief Restructuring Officer

Für Christopher Douglas wurde die neue Position des Chief Restructuring Officer (CRO) bei Mister Spex geschaffen. Der erfahrene Manager soll maßgeblich das Umstrukturierungsprogramm „SpexFocus“ vorantreiben. Bild: Mister Spex

Zur Umsetzung von „SpexFocus“

Nach dem kürzlich angekündigten Restrukturierungsprogramm „SpexFocus“ hat Mister Spex Christopher Douglas zum Chief Restructuring Officer ernannt. Er soll in der neu geschaffenen Position eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der groß angelegten Initiative einnehmen, die darauf abzielt, die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern.

In seiner Funktion als CRO wird Christopher Douglas ab 1. September die Steuerung von Restrukturierungsprojekten, die Überprüfung der Kostenbasis sowie die Optimierung operativer Prozesse verantworten. Hierfür bringt der erfahrene Manager umfassende Expertise in den Bereichen Corporate Development, Restrukturierung, Unternehmensführung und Finanzsteuerung mit. Vor seinem Wechsel zu Mister Spex war er unter anderem in mehreren Funktionen im Portfolio Support für den Großaktionär Familie Büll aus Hamburg tätig. In dieser Zeit betreute Douglas die strategische und operative Weiterentwicklung der B&L Gruppe und war als Geschäftsführer und CFO für die Hotelsparte der Familie mitverantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen führende Positionen bei Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH, wo er als Head of Portfolio Management die strategische Neuausrichtung und Restrukturierung der Beteiligungsunternehmen verantwortete, sowie in zwei Tochterfirmen die Geschäftsführung übernahm.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, sagt: „Wir freuen uns sehr, Christopher Douglas als neuen Chief Restructuring Officer bei uns begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem strategischen Weitblick wird er maßgeblich zur Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung unseres Unternehmens beitragen. Im Rahmen unseres Transformations- und Restrukturierungsprogramms ‚SpexFocus‘ nimmt er eine entscheidende Rolle ein.“

Christopher Douglas blickt seiner anstehenden Aufgabe bei Mister Spex gespannt entgegen: „Aktuell befindet sich das Unternehmen in einer Phase strategischer Weiterentwicklung, in der wir durch gezielte Maßnahmen die Marktposition von Mister Spex stärken können. Die Optimierung und Restrukturierung von Mister Spex ist eine große Aufgabe, die ich mit Respekt und großer Zuversicht annehme.“