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Mister Spex: Digitaler Umbau im Filialnetz

VonRedaktion
Innenansicht Mister Spex-Filiale
Mister Spex erneuert seine digitale Infrastruktur. Die Plattform Salesforce soll Online und Stores verbinden und eine einheitliche Datenbasis schaffen. Foto: Mister Spex

Plattformwechsel führt Online- und Store-Prozesse enger zusammen

Mister Spex modernisiert seine digitale Infrastruktur und ersetzt bisherige, individuell entwickelte Systeme durch die Customer‑Relationship‑Management‑Lösung Salesforce. Durch die Kombination aus Commerce Cloud und Retail Cloud bündelt das Unternehmen Webshop und Filialsysteme erstmals auf einer gemeinsamen Plattform.

Im ersten Schritt richtet Mister Spex die Handelsplattform einschließlich Bestellverwaltung für den Webshop in der DACH‑Region sowie die Filialplattform für den stationären Handel mit derzeit 66 Geschäften in Deutschland ein. Zusätzliche Erweiterungen in Marketing, Kundenservice und KI‑gestützten Funktionen sind geplant.

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Mit dem Schritt sollen die bislang getrennten Systeme für Online‑ und Filialgeschäft zusammengeführt werden, was laut Unternehmen zu einer einheitlicheren Datenstruktur beitragen soll. Geschäftsführer Tobias Krauss erklärte, man wolle Komplexität reduzieren und die Innovationsfähigkeit stärken, indem digitale Prozesse zwischen Webshop und Stores enger verknüpft werden.

Künftig werden die Daten von rund acht Millionen Kunden zentralisiert, um personalisierte Angebote zu ermöglichen und Abläufe über alle Kanäle hinweg zu verbessern. Zudem sollen auch regulatorische Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und medizinrechtliche Vorgaben in der neuen Systemlandschaft berücksichtigt werden.

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