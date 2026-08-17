Mister Spex: Kinderbrillen ab sofort im Sortiment

Mister Spex führt Kinderbrillen für Schulkinder ein. Das Sortiment startet online und folgt Ende des Monats in allen eigenen Filialen. Foto: Mister Spex

Neue Produktkategorie für Familien mit Schulkindern

Mister Spex nimmt in Deutschland erstmals Kinderbrillen in das Sortiment auf. Das Angebot richtet sich an Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und ist zunächst im Online-Shop erhältlich. Ab Ende des Monats sollen die Modelle zudem in allen 66 Filialen des Unternehmens verfügbar sein.

Tobias Krauss, CEO von Mister Spex, sagt: „Mit Kinderbrillen erweitern wir unser Kerngeschäft um eine Kategorie, in der persönliche Beratung, hohe Servicequalität und Vertrauen entscheidend sind. Wir verbinden die Reichweite unseres deutschen Online-Shops mit der Beratungskompetenz unserer Teams in den Stores. Damit können wir Familien über verschiedene Lebensphasen begleiten und schaffen zusätzliches Potenzial für langfristige Kundenbeziehungen und profitables Wachstum in unserem deutschen Kernmarkt.“

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Vier ausgewählte Marken zum Start

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Sortiment Modelle der Marken Ray-Ban Junior, Oakley Youth, Nano Vista und Titanflex Kids. Die Fassungen unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich Gewicht, Flexibilität und Belastbarkeit und decken verschiedene Preisklassen ab.

Kinderbrillen mit Einstärkengläsern und Basishärtung sind laut Mister Spex ab 75,95 € erhältlich. Dünnere Gläser sowie weitere Veredelungen können gegen Aufpreis ergänzt werden.