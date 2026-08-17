Anzeige
Menicon (Banner)
|

Mister Spex: Kinderbrillen ab sofort im Sortiment

VonRedaktion
Junge auf Fahrrad trägt Brille und lacht in die Kamera
Mister Spex führt Kinderbrillen für Schulkinder ein. Das Sortiment startet online und folgt Ende des Monats in allen eigenen Filialen. Foto: Mister Spex

Neue Produktkategorie für Familien mit Schulkindern

Mister Spex nimmt in Deutschland erstmals Kinderbrillen in das Sortiment auf. Das Angebot richtet sich an Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und ist zunächst im Online-Shop erhältlich. Ab Ende des Monats sollen die Modelle zudem in allen 66 Filialen des Unternehmens verfügbar sein.

Tobias Krauss, CEO von Mister Spex, sagt: „Mit Kinderbrillen erweitern wir unser Kerngeschäft um eine Kategorie, in der persönliche Beratung, hohe Servicequalität und Vertrauen entscheidend sind. Wir verbinden die Reichweite unseres deutschen Online-Shops mit der Beratungskompetenz unserer Teams in den Stores. Damit können wir Familien über verschiedene Lebensphasen begleiten und schaffen zusätzliches Potenzial für langfristige Kundenbeziehungen und profitables Wachstum in unserem deutschen Kernmarkt.“

Anzeige
Hecht (Banner)

Vier ausgewählte Marken zum Start

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Sortiment Modelle der Marken Ray-Ban Junior, Oakley Youth, Nano Vista und Titanflex Kids. Die Fassungen unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich Gewicht, Flexibilität und Belastbarkeit und decken verschiedene Preisklassen ab.

Kinderbrillen mit Einstärkengläsern und Basishärtung sind laut Mister Spex ab 75,95 € erhältlich. Dünnere Gläser sowie weitere Veredelungen können gegen Aufpreis ergänzt werden.

Ähnliche Beiträge

  • Seiko: Neues Brillenglas-Portfolio ab Juni

    Seiko bringt ab Juni 2026 ein neu strukturiertes Brillenglas-Portfolio auf den Markt. Die Kollektion kombiniert angepasste Technologien, größere Glasdurchmesser und ein neues Beratungssystem.

  • Rodenstock: Marcus Desimoni wird neuer CEO

    Das Stühlerücken innerhalb der Rodenstock-Gruppe geht weiter: Nachdem bekannt wurde, dass Christian Bannert bei Optovision neuer Sprecher der Geschäftsführung wird, ergibt sich auch bei Rodenstock selbst ein Management-Wechsel: Marcus Desimoni übernimmt von Anders Hedegaard die Position des CEO.

  • Marcolin: Frauenorientierte „Leadership Academy“ 2023

    Marcolin startet seine „Leadership Academy“, ein Fortbildungsprojekt für die Talente und zukünftige Führungskräfte des Unternehmens. Dieses Jahr und damit in seiner dritten Durchführung sieht das Programm eine Sitzung zum Thema Frauen in Führungspositionen vor.