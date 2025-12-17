EssilorLuxottica: Übernahme von Signifeye angekündigt

EssilorLuxottica kauft Signifeye und erweitert sein Kliniknetzwerk in Europa. Nach Optegra ist es innerhalb kurzer Zeit die nächste Übernahme im Bereich Augenheilkunde. Bild: JSB Co./Unsplash

Weiterer Ausbau der Präsenz im Bereich Augenheilkunde

EssilorLuxottica hat am 12. Dezember 2025 die geplante Übernahme von Signifeye bekanntgegeben. Das belgische Unternehmen betreibt 15 augenmedizinische Zentren und Kliniken in der Region Flandern. Die Transaktion soll bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Die Akquisition folgt auf den kürzlichen Erwerb von Optegra, einer europäischen Plattform mit mehr als 70 Augenkliniken in Großbritannien, Tschechien, Polen, der Slowakei und den Niederlanden. Mit beiden Übernahmen baut EssilorLuxottica seine Präsenz im Bereich der augenmedizinischen Versorgung weiter aus.

Breites klinisches Leistungsspektrum bei Signifeye

Signifeye bietet sowohl medizinisch notwendige Behandlungen als auch elektive Eingriffe an und deckt damit ein breites Spektrum der Augenheilkunde ab. Die Plattform ist im privaten Sektor etabliert und bekannt für standardisierte Verfahren und qualitätsorientierte Versorgung.

EssilorLuxottica sieht in der Integration von Signifeye eine Möglichkeit, die Versorgungskette von der Früherkennung bis zur spezialisierten Behandlung weiter zu stärken. Die Unternehmen planen, ihre medizinischen und wissenschaftlichen Kompetenzen zu bündeln, um Diagnostik und Therapie zu optimieren.