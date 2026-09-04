MPG: Red Dot Award für Davidoff Eyewear 

Die aktuelle Davidoff-Eyewear-Kollektion setzt auf leichte Fassungen und eine reduzierte Gestaltung. Das wurde nun mit einem Red Dot Award honoriert: Bild: MPG

Leichtbau-Design ausgezeichnet

Der österreichische Brillenhersteller MPG ist für das Ultralight Hyphen Concept der Marke Davidoff Eyewear mit dem Red Dot Award: Design Concept 2026 ausgezeichnet worden. Die Jury des renommierten internationalen Designpreises würdigte damit das Konzept für besonders leichte Fassungen.

MPG verbindet in der Kollektion, bestehend aus zwei Sonnenbrillen und zwei Korrektionsfassungen, eine reduzierte Formensprache mit einer Leichtbauweise. Die Modelle werden in Italien gefertigt.