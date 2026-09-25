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Mykita: Kampagne 2026/27 setzt auf Lichtwirkung 

VonRedaktion
Kampagnenmotiv des Brillenherstellers Mykita
Mit Reflexionen und feinen Lichtstimmungen lotet die neue Kampagne von Mykita die Wahrnehmung von Form und Farbe aus. Bilder: Mykita/Ben Beagent

Fotograf Ben Beagent inszeniert neue Bildserie

Licht und Leichtigkeit prägen die neue Kampagne von Mykita für 2026/27. Für die Bildserie arbeitete das Berliner Brillenlabel mit dem Fotografen Ben Beagent zusammen, der in Porträts und atmosphärischen Motiven die Wirkung von Licht auf Wahrnehmung, Materialien und Formen untersucht.

Im Mittelpunkt stehen diffuse Lichtstimmungen, Reflexionen und weiche Farbverläufe. Die Motive zeigen, wie bereits kleine Veränderungen der Lichtverhältnisse Farben, Oberflächen und Eindrücke verändern können. Damit greift die Kampagne einen gestalterischen Ansatz auf, der Seh- und Wahrnehmungserlebnisse thematisiert.

Weibliches Model als Motiv einer Bildserie zur aktuellen Brillen-Kollektion von Mykita

Begleitend zur aktuellen Kollektion stellt Mykita zudem den Aspekt der Leichtigkeit auch in den Brillen heraus. Dieser spiegelt sich sowohl in der Bildsprache als auch in Materialwahl und Konstruktion der Fassungen wider.

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