Coopervision: Einmalkontaktlinsen-Programm für junge Erwachsene

Junge Erwachsene stehen im Mittelpunkt des neuen Einmalkontaktlinsen-Programms von Coopervision. Symbolbild: Andriyko Podilnyk/Unsplash

Zur optimalen Ansprache, Beratung und Anpassung für Augenoptiker gedacht

50 Millionen junger Erwachsener zwischen 16 und 25 Jahren benötigen in Europa eine Sehkorrektion.1 58% der Kontaktlinsentragenden sind unter 25 Jahren1, wenn sie das erste Mal Kontaktlinsen tragen. Zahlen, die für Coopervision eindeutig belegen, dass es sich für den augenoptischen Fachhandel lohnen kann, mit jungen Erwachsenen über Kontaktlinsen als Alternative zur Brille zu sprechen und brillentragende Jugendliche für Kontaktlinsen zu gewinnen. Das neue „Singles by Coopervision“-Einmalkontaktlinsenprogramm zielt darauf ab, Augenoptikern zu helfen, eine junge Kundschaft anzulocken, mit jungen Menschen über Kontaktlinsen zu sprechen, sie an die Kontaktlinse zu binden und dadurch langfristig Drop-outs zu verhindern.

Laut einer Studie von Coopervision aus dem Jahr 2021* beginnen 11% der Jugendlichen im Alter von unter 12 Jahren mit dem Tragen von Kontaktlinsen, 44% im Alter von 13 bis16 Jahren, 34% im Alter von 17 bis 20 Jahren und nur 19% im Alter von 21 bis 24 Jahren.1 Dies zeigt laut Coopervision, dass es wichtig ist, mit Heranwachsenden über Kontaktlinsen zu sprechen, wenn sie im Teenageralter sind.

„Für viele beginnt ab 16 Jahren ein wichtiger Lebensabschnitt, in dem das Tragen von Kontaktlinsen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Selbstvertrauen geben kann. Für Coopervision ist es wichtig, dass der Handel erkennt, dass die Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen ein großes Umsatzpotential bietet. Diesen Umsatz gilt es, zu erschließen. Das gelingt aber nur, wenn man die junge Zielgruppe sowie ihre Wünsche und Bedürfnisse kennt. Darauf zielt unser neues Singles Einmalkontaktlinsenprogramm für junge Erwachsene ab. Es geht darum, Augenoptikerinnen und Optiker zu befähigen, junge Menschen für die Kontaktlinse zu begeistern. Daher bietet unser Programm Hilfestellung für die optimale Ansprache, Beratung und Anpassung“, erklärt Dr. Ole Roßbach, Head of Marketing DACH bei Coopervision. Mit dem Singles Einmalkontaktlinsenportfolio, darunter die Marken Live, clariti 1 day und MyDay, sei der Handel in der Lage, jungen Erwachsenen vielseitige Versorgungsmöglichkeiten zu bieten, die eine hohe Kundenbindung über alle Lebenszyklen hinweg ermöglichen.

Neue Landingpage und weitere Maßnahmen zur Neukundengewinnung

Weitere Fakten rund um Kontaktlinsen und junge Erwachsene sowie zum Singles Einmalkontaktlinsenportfolio finden Kontaktlinsenspezialisten auf der neuen Landingpage www.coopervision.de/young-wearers. Darüber hinaus unterstützt der Kontaktlinsenanbieter den Fachhandel mit analogen und digitalen Werbemitteln, darunter ein Endverbraucherflyer und Social-Media-Vorlagen, die über das Coopervision-Extranet heruntergeladen werden können. Über die hauseigene Weiterbildungsplattform wird außerdem ab sofort ein neues E-Learning angeboten, das den Fachhandel auf die gezielte Ansprache junger Endverbraucher vorbereitet.

Ab Januar startet das Unternehmen weitere Maßnahmen zur gezielten Neukundengewinnung junger Menschen, u.a. eine digitale Werbekampagne sowie eine Kampagne in Kooperation mit socialPALS. Auch die Zusammenarbeit mit Influencern ist für den Jahresanfang geplant.

