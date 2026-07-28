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Neue Marketingleitung bei Oculus

VonRedaktion
Stefan Weber. Bild: Oculus

Stefan Weber folgt auf Rita Kirchhübel

Bereits seit dem 1. Oktober 2025 verantwortet Stefan Weber die Leitung der Marketingabteilung der Oculus Optikgeräte. Nach einer Übergangsphase gab das Unternehmen den Wechsel nun auch offiziell bekannt. Weber übernahm diese Position von Rita Kirchhübel, die sich nach mehr als 30 Jahren als Marketingleiterin aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht. Dem Unternehmen bleibt sie weiterhin als Senior Marketingberaterin erhalten und wird ihre langjährige Erfahrung beratend einbringen.

„Mit Stefan Weber konnten wir die ideale Besetzung für diese Schlüsselposition gewinnen“, erklärt Rita Kirchhübel. „Er kennt Oculus seit mehr als 25 Jahren und hat zahlreiche Marketingstrategien gemeinsam mit mir entwickelt. Unsere Produkte, unsere Zielgruppen im augenoptischen und ophthalmologischen Umfeld sowie die Unternehmensphilosophie sind ihm bestens vertraut. Diese Kontinuität lag mir bei der Regelung meiner Nachfolge besonders am Herzen.“

Als einer der beiden Geschäftsführer der Werbeagentur Grips Design in Wetzlar betreute Stefan Weber das Unternehmen Oculus bereits über viele Jahre hinweg intensiv. Er kennt die Marke, die internationalen Märkte sowie die spezifischen Anforderungen des mittelständischen Unternehmens aus erster Hand. Mit seinem Wechsel in die Marketingleitung wird die langjährige Zusammenarbeit auf neuer Ebene fortgeführt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, sagt Stefan Weber. „Besonders reizvoll ist für mich die Verbindung aus innovativer Hightech-Entwicklung am Standort Wetzlar und internationaler Ausrichtung.“

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