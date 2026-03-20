Nika Optics: Neue Struktur für die Fassungspräsentation

Nika Optics präsentiert neue Fassungen und ein Konzept für die effiziente Beratung. Bild: Nika

Kuratierte Sets und Komplettlösungen für den Verkaufsraum

Nika Optics stellt für 2026 neue Kollektionen vor, die vor allem auf die Bedürfnisse unabhängiger Fachgeschäfte ausgerichtet sind. Der Schwerpunkt des Brillenherstellers liegt auf Korrektionsfassungen, ergänzt um eine kleinere Auswahl an Sportmodellen.

Die Kollektion umfasst 80 neue Korrektionsfassungen sowie Sonnenbrillen, die verschiedene Stile und Materialien abdecken. Für den Verkaufsraum bietet Nika Optics kuratierte Sets an, meist bestehend aus acht Modellen pro Linie. Diese können in Präsentationsboxen geliefert werden, sodass die vollständige Auswahl jederzeit verfügbar bleibt.

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Bild: Nika

Entscheidet sich ein Kunde für eine Fassung, kann der Augenoptiker die fertige Brille über das System Nikaneo oder den Webshop bestellen. Geliefert wird eine vollständig verglaste Brille, wodurch Werkstattaufwand und Risiken beim Einschleifen entfallen, so Nika. Das Konzept ist darauf ausgelegt, Beratung und Verkauf zu vereinfachen, insbesondere in kleineren Betrieben.

Die Sportlinie erweitert das Portfolio um zwölf Fassungen, die ebenfalls als Komplettbrillen bestellt werden können.