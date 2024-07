OHI: Österreichischer Myopie-Kongress mit aktuellen Lösungen

Der Österreichische Myopie-Kongress befasste sich wieder mit aktuellen Möglichkeiten beim Myopie-Management. Bild: OHI

Branchen-Veranstaltung fand in dritter Auflage statt

Am Samstag, den 8. Juni 2024 fand zum dritten Mal der Österreichische Myopie-Kongress in der Wiener Urania statt. Über 120 Besucher informierten sich in elf jeweils zwanzigminütigen Vorträgen zu den aktuellen Lösungen für das Myopie-Management.

Neben der aktuellen Studienlage zu Brillengläsern und Kontaktlinsen zum Management einer fortschreitenden Myopie wurden auch die umfassenden Möglichkeiten der Instrumente zur Evaluierung der axialen Augenbaulänge präsentiert. Für die Prognose der Progression werden die KI-Berechnungen immer präziser und bieten für das Fachpersonal eine immense Unterstützung in der Beratung ihrer Kunden und Patienten.

Anzeige

Bild: OHI

Zudem wurden auch neuere Ansätze, wie der Einsatz von Lichteinwirkung, auf dem Österreichischen Myopie-Kongress vorgestellt. Nach den elf Fachvorträgen des Tages bot anschließend die Terrasse der Wiener Urania einen luftigen Rahmen zum gelungenen Branchenaustausch und Ausklang, der kulinarisch und getränketechnisch passend unterstützt wurde.