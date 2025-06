OHI Update: Jubiläums-Ausgabe Mitte September in Wien

Bild: OHI Update

Die größte österreichische Augenoptik- und Hörakustik-Veranstaltung feiert 10-Jähriges

Kontinuität und Wachstum haben es ermöglicht, in Österreich eine Tischmesse und Fortbildungsveranstaltung für Augenoptiker und Hörakustiker nachhaltig zu etablieren. Und 2025 ist ein besonderes Jahr für das OHI Update, denn am 13. September feiert die Augenoptik- und Hörakustik-Messe und Kongressveranstaltung ihr zehnjähriges Jubiläum.

„Großartige Vorträge, Präsentationen der Industrie, Akrobaten, Artisten und die legendäre Branchenparty“ kündigen die Organisatoren an für das Event, das im Mai 2014 zum ersten Mal in der Kuffner Sternwarte ausgetragen wurde. Aufgrund der pandemiebedingten Pause 2020 wird die Ausgabe im September dieses Jahres die 10. sein. Seit das OHI Update 2021 im SO/Vienna stattfindet, wurden sowohl der Platz als auch die Teilnehmeranzahl nochmals deutlich vergrößert.

Abwechslungsreiches Vortragsprogramm

Die Jubiläumsausgabe soll dem Fachpublikum nun besonders interessante Vorträge aus der Augenoptik und Optometrie bieten. So wird Ilka Kobelt, MSc in ihrem Vortrag „Refraktion mit und ohne Zykloplegie“ über eine neu erschienene Studie berichten, die aufzeigt, dass im individuellen Fall bei Kindern und jungen Erwachsenen eine Refraktion ohne Zykloplegie denkbar ist. Dr. Andreas Berke wird in seinem Vortrag über den Einfluss von Medikamenten in der Brillenglasbestimmung über Auswirkungen auf die Augen referieren.

Auch für dieses Jahr wurde wieder ein Vortragsprogramm zusammengestellt, das die Bereiche Augenoptik/Optometrie und Hörakustik abdeckt. Bild: OHI Update

Für den Bereich der Kontaktologie konnte Sandra Schurig gewonnen werden. Ihre vorgestellte Studie zur Bewertung der Hydrophilie von Silikon-Hydrogelen durch Visualisierung hydrophober Bereiche mit Sudan IV wird die Visualisierung hydrophober Bereiche an der Oberfläche als auch im Kernmaterial von Kontaktlinsen erklären.

Aktuelle Vorträge erwarten zudem das Publikum der Hörakustiker, zentrales Kernstück der Veranstaltung ist aber die Tablemesse der Industrie, die in Österreich in Kontinuität und Größe einzigartig ist. Vertreter der Industrie aus Augenoptik und Hörakustik werden ihre neusten Produkte vorstellen und dem Publikum die Möglichkeit zum Ordern geben – teils mit speziellen Messeangeboten. Neben Eyewear und Brillengläsern, werden unter anderem neue Hörsysteme, Gehörschutz, Kontaktlinsen, EDV-Lösungen, Maschinen, Instrumente und Dienstleistungen auf dem OHI Update präsentiert.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und viele Infos zu den Ausstellern und den Vorträgen gibt es auf www.ohiupdate.at.