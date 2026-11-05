Optiswiss: Vertriebsteam in Deutschland neu aufgestellt

v.l.: Stephan Sachau, Detlef Göttlich und Rebekka Graf. Bild: Optiswiss

Regionale Betreuung wird ausgebaut

Mit einer veränderten Vertriebsstruktur ordnet Optiswiss die Betreuung des deutschen Marktes neu. Das Unternehmen hat Verantwortlichkeiten im Außendienst und Key-Account-Bereich angepasst. Damit möchte der Brillenglashersteller nach eigener Aussage auf die Anforderungen des Marktes reagieren und die regionale Kundenbetreuung in Deutschland stärken.

Zum 1. Juli hat Rebekka Graf die regionale Verkaufsleitung für Süddeutschland übernommen. Zuvor war sie für das Gebiet Süd/Südost als Sales Manager tätig. Gemeinsam mit Stephan Sachau, der seit Oktober 2025 die regionale Verkaufsleitung für Norddeutschland und Dänemark innehat, bildet sie die Vertriebsleitung für den deutschen Markt. Beide berichten direkt an Chief Sales Officer Detlef Göttlich.

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Guido Großmann verantwortet das Key-Account-Management für den deutschen Markt. Bild: Optiswiss

Mehr Verantwortung im Key-Account-Management

Auch im Bereich der Kundenbetreuung wurden Zuständigkeiten erweitert. Guido Großmann verantwortet seit August 2026 zusätzlich das Key-Account-Management in Deutschland. Diese Aufgabe übernimmt er neben seiner Tätigkeit als Sales Manager West.

Mit der Neuverteilung der Aufgaben setzt Optiswiss auf eine regionale Vertriebsorganisation und eine stärkere Betreuung von Augenoptikern in Deutschland.