CooperVision: Neue Tageslinse für digitale Sehanforderungen

CooperVision richtet sich mit einer neuen Tageslinse an Kontaktlinsenträger, die digitale Endgeräte intensiv nutzen. Symbolbild: Annie Spratt/Unsplash

Launch erfolgt im DACH-Markt

Mit einer neuen sphärischen Einmalkontaktlinse erweitert CooperVision sein Kontaktlinsenangebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die „Myday Energys“ richtet sich insbesondere an Kontaktlinsenträger mit hohen Anforderungen im digitalen Alltag.

Das Unternehmen verweist zum Launch in der DACH-Region darauf, dass Komfort für viele Kontaktlinsenträger ein wichtiger Faktor bei der Produktwahl ist. Gleichzeitig hätten sich die Anforderungen an die Augen durch die verstärkte Bildschirmnutzung verändert.

Mit einem – passenderweise – digitalen Launch-Event feierte das Unternehmen die Premiere seiner neuen Kontaktlinse im DACH-Markt. Bild: Screenshot

Die für die Zielgruppe der Träger von 18 bis 35 Jahren konzipierte Myday Energys basiert auf der Comfortboost Technology von CooperVision sowie der Aquaform Technology. Nach Unternehmensangaben unterstützt die Kombination beider Technologien die Augen bei längeren Phasen visueller Belastung und fördert den Tragekomfort.

Myday-Portfolio wird um sphärische Variante erweitert

„Mit Myday Energys erweitern wir die bewährte Myday Familie um eine Innovation, die sowohl Tragekomfort als auch die visuellen Anforderungen des modernen Alltags berücksichtigt“, sagt Dr. Ole Roßbach, Head of Marketing & Professional Affairs DACH.

Die neue Kontaktlinse ergänzt das bestehende Myday Portfolio von CooperVision, das bereits sphärische, torische und multifokale Kontaktlinsen sowie Produkte für das Myopie-Management umfasst. Die Einmalkontaktlinse ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.