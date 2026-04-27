Anzeige
Menicon (Banner)
|

Lindberg: Red Dot Design Award für Blok Titanium

VonRedaktion
Grafik zum Red Dot Winner 2026 von Lindberg mit einer filigranen Titanbrille, einer Person mit randloser Brille und einer Detailaufnahme eines schraubenlosen Scharniers
Der Red Dot Design Award zählt zu den international bekannten Wettbewerben im Bereich Produktgestaltung. Bild: Lindberg

Internationale Designjury würdigt technische Lösung

Die Brillenmanufaktur Lindberg ist erneut für eine Kollektion ausgezeichnet worden. Nach dem iF Design Award erhielt die Linie Blok Titanium nun den Red Dot Design Award 2026 in der Kategorie Brillen innerhalb des Produktdesigns. 

Die Entscheidung traf ein 44-köpfiges Expertengremium aus verschiedenen Fachrichtungen. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität und Dauerhaftigkeit der eingereichten Produkte.

Anzeige
Essilor (Banner)

Konstruktives Detail im Mittelpunkt der Bewertung

Im Zentrum der Würdigung stand das kubische Scharnier der Kollektion. Es besteht aus einem einzigen lasergeschnittenen Titanelement und ist ohne Schrauben direkt mit der Front verbunden. Front und Scharnier werden aus einer gemeinsamen Titanplatte gefertigt.

Das vollflächige Titan-Design prägt das Erscheinungsbild der Modelle. Unterschiedliche Kombinationen von Titan- und Rillenfarben ermöglichen variierende Gestaltungen innerhalb der Serie.

Anzeige
Menicon (Banner)

Ähnliche Beiträge

  • OptoVision: Zwei neue Gebietsleiter

    OptoVision begrüßt mit Ingo von Turegg und Johannes Lang zwei neue Gebietsleiter, die über mehrjährige Berufserfahrung in der Augenoptik-Branche verfügen.

  • Feminine Brillenfassungen

    Frauenbrillen zeigen in dieser Saison mehr Charakter denn je: Mutige Silhouetten, sorgfältig ausgewählte Materialien und präzise gesetzte Farbnuancen prägen die neuen Kollektionen der internationalen und hiesigen Hersteller. Wir zeigen aktuelle Fassungen, die modische Präsenz und Tragekomfort verbinden.

  • Silhouette: Charity-Brillentuch zu Tribute to Bambi

    Der österreichische Brillenhersteller Silhouette beteiligt sich erneut am Charity-Ereignis Tribute to Bambi, das Anfang November in München stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert das Unternehmen ein exklusives Brillentuch, das über ausgewählte Partneroptiker erhältlich ist.