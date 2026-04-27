Lindberg: Red Dot Design Award für Blok Titanium

Der Red Dot Design Award zählt zu den international bekannten Wettbewerben im Bereich Produktgestaltung. Bild: Lindberg

Internationale Designjury würdigt technische Lösung

Die Brillenmanufaktur Lindberg ist erneut für eine Kollektion ausgezeichnet worden. Nach dem iF Design Award erhielt die Linie Blok Titanium nun den Red Dot Design Award 2026 in der Kategorie Brillen innerhalb des Produktdesigns.

Die Entscheidung traf ein 44-köpfiges Expertengremium aus verschiedenen Fachrichtungen. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität und Dauerhaftigkeit der eingereichten Produkte.

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Konstruktives Detail im Mittelpunkt der Bewertung

Im Zentrum der Würdigung stand das kubische Scharnier der Kollektion. Es besteht aus einem einzigen lasergeschnittenen Titanelement und ist ohne Schrauben direkt mit der Front verbunden. Front und Scharnier werden aus einer gemeinsamen Titanplatte gefertigt.

Das vollflächige Titan-Design prägt das Erscheinungsbild der Modelle. Unterschiedliche Kombinationen von Titan- und Rillenfarben ermöglichen variierende Gestaltungen innerhalb der Serie.