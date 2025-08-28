Optonia: Karrieretag 2025 steht bevor

Optonia-Geschäftsführer Holger Werner lädt wieder zum Karrieretag nach Diez ein. Foto: Optonia

Zukunftstrends der Augenoptik, Technologie und Leadership im Fokus

Am 17. September lädt die Optonia, Deutschlands größte private Fachschule für Augenoptik und Optometrie, Absolventen und Gäste zum 8. Karrieretag ein. Von 9:00 bis 16:15 Uhr erwartet Besuchende ein vielfältiges Programm mit über 25 namhaften Ausstellern aus der Branche.

Vom internationalen Marktführer bis zum innovativen Start-up – die Aussteller präsentieren aktuelle Jobangebote, Einblicke in ihre Unternehmenskultur sowie Kooperationsmöglichkeiten. Thematisch im Fokus stehen Zukunftstrends, Technologie, Leadership und Perspektiven der Augenoptikbranche. „Mit dem Karrieretag schaffen wir eine Plattform, die Austausch, Orientierung und neue Chancen bietet“, sagt Holger Werner, Geschäftsführer der Optonia. „Gerade in einer hochspezialisierten Branche wie der Augenoptik ist der persönliche Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern entscheidend.“

Eine Podiumsdiskussion mit Optonia-Absolventen, moderiert von Dozent Jörg Gehrmann, soll Einblicke in individuelle Karrierewege und branchenspezifische Entwicklungen eröffnen. Neben interaktiven Workshops der Aussteller ermöglichen „Nice-To-Meet-You“-Gespräche in kurzer Zeit persönliche Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern.

Die Veranstaltung findet in den Räumen der Fachschule in Diez statt. Das vollständige Programm, die Liste der Aussteller und die Anmeldung finden Interessierte unter www.optonia.de.