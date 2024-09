Optonia: Zwei Lehrkräfte mit rundem Dienstjubiläum

v.l.: Geschäftsführer Holger Werner, Prokuristin Iris Schoppa, Sabine Dröge und Alexandra Schmidt. Bild: Optonia

Sabine Dröge und Alexandra Schmidt bilden seit 30 Jahren die Augenoptiker von morgen aus

Ihr 30-jähriges Jubiläum im Dienst der privaten Fachschule für Augenoptik und Optometrie Optonia feierten nun Alexandra Schmidt und Sabine Dröge. Im Rahmen eines Sommerfestes wurden die zwei langjährigen Lehrkräfte geehrt.

Alexandra Schmidt begann ihre Karriere als Augenoptikerin nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Meisterprüfung im Jahr 1994. Am 1. September 1994 trat sie ihren Dienst in der Optonia an und übernahm ab 1999 die Verantwortung als Schulleiterin und Dozentin. Ihr Engagement geht über die fachliche Ausbildung hinaus – als ehrenamtliches Mitglied in der Prüfungskommission der Handwerkskammer trägt sie aktiv zur Weiterentwicklung der Branche bei.

Anzeige

Sabine Dröge startete ihre Ausbildung zur Augenoptikerin bereits im August 1980. Nach ihrer Gesellentätigkeit und dem Besuch der Staatlichen Fachschule für Optik und Fototechnik in Berlin kam sie 1994 als Dozentin zu Optonia. Sie unterrichtet in den Bereichen vergrößernde Sehhilfen, Augenoptische Werkstatttechnik und Augenglasbestimmung sowohl in Theorie als auch Praxis. Durch ihre Engagements in Fachgeschäften, Workshops und auf Seminaren hat sie entscheidend zur Praxisnähe der Ausbildung an der Optonia beigetragen und sich zudem in wissenschaftlichen Gremien engagiert.

„Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Leidenschaft für die Augenoptik haben nicht nur vielen Schülern wertvolle Fähigkeiten vermittelt, sondern auch zur Weiterentwicklung unserer Fachschule beigetragen“, beschreibt Holger Werner, Geschäftsführer der Optonia, die Qualitäten von Sabine Dröge und Alexandra Schmidt.