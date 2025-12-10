DGAO: Einladung zur Jahrestagung 2026 in Hamburg
Technologien, Trends und Perspektiven der angewandten Optik
Die Deutsche Gesellschaft für angewandte Optik (DGAO) lädt zur 127. Jahrestagung ein. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 30. Mai 2026 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg-Bergedorf statt.
Seit Dezember 2025 können Vorträge und Posterbeiträge über das Online-System der DGAO angemeldet werden. Die Kurzbeiträge dürfen maximal 1.200 Zeichen umfassen. Die Konferenzsprache ist Deutsch, englischsprachige Beiträge sind ebenfalls möglich.
Messtechnik, Optikdesign und weitere Schwerpunkte der Tagung
Im Fokus stehen unter anderem optische Messtechnik und Sensorik, Optikdesign, Optik in der Produktionstechnik, Ophthalmologie, Optik in der Medizin, optische Instrumentierung für Großgeräte, Lithografie und Hochpräzisionsoptik sowie KI-Methoden in der Optik. Wichtige Termine sind:
- Einreichung der Abstracts: bis 9. Januar 2026
- Benachrichtigung über Annahme: 14. Februar 2026
- Programmveröffentlichung: 16. März 2026
- Beginn der Anmeldung: ab Anfang März 2026
- Ende der Early-Bird-Anmeldung: 26. April 2026
Die DDGAO vergibt zudem den Nachwuchspreis für die beste Dissertation und Masterarbeit des Jahres 2025 im Bereich angewandte Optik. Weitere Informationen sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar.