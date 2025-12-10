DGAO: Einladung zur Jahrestagung 2026 in Hamburg

Die DDGAO lädt vom 26. bis 30. Mai 2026 zur Jahrestagung nach Hamburg ein. Schwerpunkte sind u.a. Messtechnik, Optikdesign und KI-Methoden. Bild: Drazenphoto/Envato

Technologien, Trends und Perspektiven der angewandten Optik

Die Deutsche Gesellschaft für angewandte Optik (DGAO) lädt zur 127. Jahrestagung ein. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 30. Mai 2026 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg-Bergedorf statt.

Seit Dezember 2025 können Vorträge und Posterbeiträge über das Online-System der DGAO angemeldet werden. Die Kurzbeiträge dürfen maximal 1.200 Zeichen umfassen. Die Konferenzsprache ist Deutsch, englischsprachige Beiträge sind ebenfalls möglich.

Messtechnik, Optikdesign und weitere Schwerpunkte der Tagung

Im Fokus stehen unter anderem optische Messtechnik und Sensorik, Optikdesign, Optik in der Produktionstechnik, Ophthalmologie, Optik in der Medizin, optische Instrumentierung für Großgeräte, Lithografie und Hochpräzisionsoptik sowie KI-Methoden in der Optik. Wichtige Termine sind:

Einreichung der Abstracts: bis 9. Januar 2026

Benachrichtigung über Annahme: 14. Februar 2026

Programmveröffentlichung: 16. März 2026

Beginn der Anmeldung: ab Anfang März 2026

Ende der Early-Bird-Anmeldung: 26. April 2026

Die DDGAO vergibt zudem den Nachwuchspreis für die beste Dissertation und Masterarbeit des Jahres 2025 im Bereich angewandte Optik. Weitere Informationen sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar.