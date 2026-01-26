Prismatische Korrektion: Präsenzseminar von Jörg Tischer

Symbolbild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Zweitägige Fortbildung mit Theorie- und Praxiseinheiten nahe Heidelberg

Das Präsenzseminar „Prismen Intensiv“ von Augenoptikermeister Jörg Tischer findet am 6. und 7. Mai sowie am 14. und 15. Oktober 2026 nahe Heidelberg statt. Die Fortbildung richtet sich an Augenoptiker, die ihr Wissen zur Anwendung prismatischer Korrektionen erweitern möchten.

Der erste Seminartag behandelt physiologische und optische Grundlagen, die für das Verständnis der Wirkungsweise prismatischer Korrektionen relevant sind. Dazu zählt die Analyse verschiedener Tests und deren Zusammenhänge zwischen Netzhautabbildung, zentraler Verarbeitung und visuellen Wahrnehmungsprozessen.

Am zweiten Tag liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung. Mit Unterstützung von Videosystemen sollen Teilnehmende Veränderungen an der Messbrille und den verwendeten Sehzeichen nachvollziehen können. Die Arbeitsschritte werden erläutert und die Auswirkungen auf das Sehen erklärt. Die Fortbildung bietet zudem Raum für fachlichen Austausch und individuelle Fragen. Eine Buchung ist über augenoptik-seminare.de möglich.