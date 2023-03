Rodenstock: Neuer CFO komplettiert oberstes Management

Neuer CFO der Rodenstock Gruppe wird Dr. Mani Herold. Bild: Rodenstock

Dr. Mani Herold übernimmt ab April

Rodenstock präsentiert einen Nachfolger für den zum CEO aufgestiegenen Marcus Desimoni und ernennt Dr. Mani Herold als neuen CFO. Er vervollständigt damit das Executive Management Team.

Dr. Mani Herold nimmt die neue Position zum 1. April 2023 ein. Er war zuletzt bei der Pfleiderer Gruppe tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Bereich des strategischen und operativen Finanzmanagements, unter anderem bei E.ON und Cerdia. In den vergangenen Jahren war Dr. Herold CFO und Arbeitsdirektor der Pfleiderer Gruppe, wo er maßgeblich an der erfolgreichen Neupositionierung von Pfleiderer in Fremdkapitalmärkten und an der Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens in Zeiten stark schwankender Rohstoff- und Energiepreise beteiligt war. Er promovierte und absolvierte einen Master in Business Administration an der Universität München.

Marcus Desimoni, CEO der Rodenstock Gruppe, sagt: „Wir freuen uns, mit Dr. Mani Herold eine starke Führungskraft aus dem Finanzbereich in unserem Managementteam begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinen Führungsqualitäten wird er eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Transformation der Rodenstock Gruppe spielen.“

Dr. Mani Herold fügt hinzu: „Ich freue mich, Teil der Rodenstock Gruppe zu werden. Mit seiner einzigartigen Positionierung im Feld der Biometrie und des ambitionierten Umfelds eines PE-Unternehmens ist Rodenstock perfekt für zukünftiges Wachstum aufgestellt.“