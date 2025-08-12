|

Rodenstock: Produktionsstandorte in Spanien und Chile zertifiziert

VonRedaktion
Dr. Matthias Neumann im weißen Hemd hält ein ISO 13485-Zertifikat der Firma Indo Optical vor einer Wand mit grafischen Symbolen.
Dr. Matthias Neumann mit ISO 13485-Zertifikat für Indo Optical, Spanien. Bildquelle: Rodenstock GmbH

Die Rodenstock Gruppe hat die Produktionsstandorte in El Papiol, Spanien, sowie in Santiago, Chile, nach ISO 13485 zertifizieren lassen. Der internationale Standard definiert Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme im Bereich Medizinprodukte.

In Spanien wurden neben dem Werk auch das Headquarter von Indo Optical sowie ein zentrales Logistikzentrum in das Qualitätsmanagementsystem integriert und zertifiziert. Der Standort in Chile erhielt ebenfalls die ISO 13485-Zertifizierung. Die Maßnahme ist Teil der unternehmensweiten Strategie, an allen Standorten einheitliche Qualitätsstandards zu etablieren.

„Seit 2020 ist unser bestehendes Produktionsnetzwerk nach ISO 13485 zertifiziert. Schrittweise werden weitere Standorte in dieses System aufgenommen“, erläutert Dr. Matthias Neumann, Head of Corporate Sustainability & Quality Management bei Rodenstock. „Mit der Einbindung von Indo Optical in Spanien und der Zertifizierung in Chile setzen wir diesen Prozess fort.“

Für 2026 ist die Zertifizierung des Werks in Tanger, Marokko, vorgesehen. Damit soll der gesamte internationale Produktionsverbund der Rodenstock Gruppe die Anforderungen der ISO 13485 erfüllen.

Die ISO 13485-Zertifizierung weist nach, dass ein Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem speziell für Medizinprodukte eingeführt hat. Sie steht für die Einhaltung internationaler Vorgaben zu Sicherheit, Wirksamkeit und regulatorischer Konformität und wird von Kunden, Partnern und Behörden als Qualitätsnachweis anerkannt.

