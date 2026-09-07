Rottler: Drei Jubilare kommen auf 115 Dienstjahre

v.l.: Petra Walter-Niemand, Paul Rottler und Andrea Rottler kommen zusammen auf 115 Jahre Betriebszugehörigkeit. Foto: Rottler

Familienunternehmen würdigt langjährige Firmenzugehörigkeit

Drei langjährige Mitarbeiter und Führungskräfte des Familienunternehmens Rottler haben im August ihre Betriebsjubiläen gefeiert. Andrea Rottler, Petra Walter-Niemand und Geschäftsführer Paul Rottler bringen zusammen 115 Jahre Unternehmenszugehörigkeit mit und stehen damit für mehrere Generationen der Unternehmensentwicklung.

Andrea Rottler feierte ihr 50-jähriges, Petra Walter-Niemand ihr 40-jähriges und Paul Rottler sein 25-jähriges Unternehmensjubiläum. Die Jubiläen fallen in ein Jahr, in dem Rottler zugleich sein 80-jähriges Bestehen begeht.

Drei Karrieren über mehrere Generationen hinweg

Andrea Rottler begann vor 50 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Peter Rottler ihre Tätigkeit im Familienunternehmen. Die Augenoptiker- und Hörakustikmeisterin begleitete seitdem die Entwicklung des Unternehmens.

Petra Walter-Niemand gehört seit 40 Jahren zum Unternehmen. Die Cousine von Paul Rottler ist heute Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet den Bereich Vertrieb und Einkauf in der Hörakustik.

Paul Rottler trat vor 25 Jahren in das Unternehmen ein. 2007 wurde er Mitinhaber, 2015 übernahm er die Gesamtleitung von seinem Vater. Seine Zeit im Unternehmen war unter anderem von der Weiterentwicklung der Unternehmensstrukturen und der Digitalisierung geprägt.